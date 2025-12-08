El negocio de los cerrajeros, ¿un abuso?: "Me cobraron 1.125 euros por abrirme la puerta de urgencia"

Muchas personas denuncian precios desorbitados por servicios de cerrajería de urgencia, con facturas que pueden pasar de los 200 a los 2.000 euros por abrir una simple puerta. Muchos afectados sostiene que se aprovecharon de la vulnerabilidad y la urgencia para hinchar los precios.

Entre supuestos pluses de emergencia y tarifas infladas, crece el debate sobre si se trata de un abuso, una estafa o de un sector sin regulación clara. Algo que ha vivido en primera persona Ana, a quien cobraron 1.125 euros por abrirle la puerta.

"Se nos rompió el bombín y llamamos de urgencia, pero no te dan presupuesto hasta que te han hecho el servicio", asegura, "en ese momento no dices nada".

Mientras los usuarios denuncian que los cerrajeros se aprovechan de ellos, estos defienden un trabajo que debe ser remunerado por su disponibilidad y urgencia. ¿Dónde está el límite?