Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

El negocio de los cerrajeros, ¿un abuso?: "Me cobraron 1.125 euros por abrirme la puerta de urgencia"

Cada vez son más los usuarios que relatan cómo una simple apertura de puerta termina en facturas infladas con supuestos suplementos de emergencia. La falta de regulación y la vulnerabilidad del momento convierten estas intervenciones en el caldo de cultivo perfecto para los abusos.

Cerrajeros

Publicidad

Muchas personas denuncian precios desorbitados por servicios de cerrajería de urgencia, con facturas que pueden pasar de los 200 a los 2.000 euros por abrir una simple puerta. Muchos afectados sostiene que se aprovecharon de la vulnerabilidad y la urgencia para hinchar los precios.

Entre supuestos pluses de emergencia y tarifas infladas, crece el debate sobre si se trata de un abuso, una estafa o de un sector sin regulación clara. Algo que ha vivido en primera persona Ana, a quien cobraron 1.125 euros por abrirle la puerta.

"Se nos rompió el bombín y llamamos de urgencia, pero no te dan presupuesto hasta que te han hecho el servicio", asegura, "en ese momento no dices nada".

Mientras los usuarios denuncian que los cerrajeros se aprovechan de ellos, estos defienden un trabajo que debe ser remunerado por su disponibilidad y urgencia. ¿Dónde está el límite?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Leche frita de café, un postre típico de Semana Santa con el toque especial de Karlos Arguiñano

Triunfa esta Navidad con los 10 postres más fáciles de Arguiñano: rápidos, sencillos y baratos

Cerrajeros

El negocio de los cerrajeros, ¿un abuso?: "Me cobraron 1.125 euros por abrirme la puerta de urgencia"

Salva Reina y Alejo Sauras en El Hormiguero

Hoy, noche de cine en El Hormiguero con la llegada de Salva Reina y Alejo Sauras

Ordenatriz
Limpieza

Trucos para limpiar el árbol de Navidad y los adornos fácilmente antes de ponerlos

El abrazo entre los cuatro coaches
Mejores Momentos |

La gran amistad de los coaches en el backstage: "Nos queremos un montón"

El último Llego y canto de la edición llega a La Voz en una noche clave para los coaches
Mejores momentos

La conexión de los coaches durante sus increíbles actuaciones: “Hay mucho respeto, admiración y cariño”

Durante esta edición, los cuatro coaches han demostrado tener muy buen rollo y complicidad entre ellos.

Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta
Tertulia de actualidad

Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta

La colaboradora ha reconocido que, cuando le preguntan si van a tapar agujeros, responde que "ya está gastado".

Juan, concursante de La ruleta de la suerte noche

Casi 50.000 euros se han repartido los tres concursantes de La ruleta noche

Bertín Osborne

Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman la paz: así ha sido el conflicto por su hijo que han arrastrado durante dos años

Cris, concursante de La ruleta de la suerte noche

Cris pone un broche de oro a su noche al ganar más de 37.000 euros

Publicidad