Capítulo 65

Seyran es secuestrada por Akin: la venganza de Mezide contra Hattuç arranca de la forma más cruel

El secuestro es el primer golpe de la venganza que Mezide ha esperado durante años contra Hattuç. La familia Korhan se enfrenta ahora a su mayor amenaza.

Seyran

El plan de Akin con su madre Mezide ya ha comenzado. Elle, la amiga de Seyran, ha sido la primera víctima. A punta de pistola y tras haberle dado una paliza, Akin la ha obligado a llamar a Seyran y pedirle que fuera a la entrada de la mansión.

Seyran, sin sospechar nada, ha dicho que salía “solo un segundo” para recoger algo que su amiga le llevaba. En casa todos han pensado que era algo sin importancia. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar.

Cuando Seyran ha llegado a la entrada, la trampa ya estaba desplegada. Una furgoneta negra se ha parado de golpe. De ella han salido varios hombres armados. Sin dudarlo, han disparado al guardaespaldas de la puerta, que no ha tenido tiempo de reaccionar.

Paralizada por el miedo, Seyran no ha podido hacer nada. Los hombres la han agarrado y la han empujado dentro de la furgoneta mientras ella veía, horrorizada, el estado en el que habían dejado a su amiga. No ha tenido oportunidad de pedir ayuda. La puerta se ha cerrado de golpe y el vehículo ha desaparecido a toda velocidad.

Este secuestro forma parte de la venganza que Mezide lleva esperando toda su vida. Hattuc confesó que, cuando eran jóvenes, impidió que la madre de Akin se casara con Halis pagando a unos hombres para sacarla de su casa y enterrarla en un pozo de cal, intentando desfigurarla.

Esa humillación marcó a la mujer para siempre y nunca la perdonó. Ahora, usando a Seyran, quiere devolver el golpe donde más duele y acabar lo que no pudo hacer en el pasado. La pesadilla para los Korhan solo acaba de empezar.

La cabeza de carnero en su noche de bodas tenía nombre: Hattuc confiesa su turbio pasado con Mezide

