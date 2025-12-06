THOMAS MARKLE
La reacción de Meghan Markle después de que a su padre le hayan amputado una pierna: llevaban años distanciados
El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, se sometió a una cirugía para amputar su pierna izquierda y se encuentra en cuidados intensivos, según su hijo. La duquesa de Sussex, que llevaba distanciada de su padre desde 2018, se habría puesto en contacto con él.
El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, ha tenido que ser operado en Filipinas para amputarle su pierna izquierda, según ha confirmado su hijo, Thomas Markle Jr., a Daily Mail.
El hombre de 81 años se sometió a esta intervención el miércoles 3 de diciembre, después de sufrir un coágulo de sangre en el muslo.
"Mi padre está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Pasó muy rápido. Lo llevé a un hospital local y le hicieron unas tomografías y una ecografía y dijeron que había que amputarle la pierna. No había otra opción. Me dijeron que tenían que amputarle la pierna y que era cuestión de vida o muerte", explicó su hijo al medio.
Ahora, Thomas se está recuperando en la unidad de cuidados intensivos del hospital y le espera "dos o tres días críticos" ya que a los médicos "les preocupaba que se produjera una infección: sepsis o gangrena".
Este no es el primer problema de salud al que se ha enfrentado el padre de Meghan, ya que sufrió un derrame cerebral en 2022 y fue intervenido del corazón en 2018.
Por su parte, la duquesa de Sussex, enemistada con su padre desde su boda con el príncipe Harry en 2018, después de que él admitiera que vender fotos de paparazzi a un tabloide británico, se habría vuelto a poner en contacto con él al conocer la noticia.
"Puedo confirmar que se ha comunicado con su padre", le ha comentado un portavoz de Meghan a PEOPLE.
Cabe recordar que Thomas no acudió tampoco a la boda de su hija y el entonces príncipe Carlos acompañó a su nuera al altar.
