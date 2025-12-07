Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lando Norris se proclama campeón del mundo de F1 en Yas Marina y acaba con la hegemonía de Max Verstappen

El piloto británico de McLaren logra su primer corona en la Fórmula 1 tras finalizar tercero en el GP de Abu Dhabi. Max Verstappen ganó la carrera en Yas Marina, pero no hubo milagro en Yas Marina.

Lando Norris celebra su gesta en Yas Marina

Lando Norris celebra su gesta en Yas MarinaReuters

Lando Norris no falló en el día marcado en rojo, finalizó tercero en el GP de Abu Dhabi y ya es campeón del mundo de Fórmula 1. El piloto británico de 26 años supo gestionar la presión con la que afrontaba la última carrera del año y es el nuevo campeón del mundo de F1, tras los cuatro últimos títulos logrados por Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2024). El neerlandés no culminó su remontada y tendrá que esperar para logar su quinto título de F1.

'Mad Max' se tuvo que conformar con ganar la carrera en Yas Marina, suma ya 71 en la categoría reina del automovilismo, solo Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilon (105) han ganado más grandes premios que él. Pero esta vez los focos son para un Lando Norris que supo asegurar su primer título mundial de F1 a los 26 años. El británico, que también posee la nacionalidad belga, se lo tuvo que trabajar en Yas Marina, donde vio como su compañero Piastri le superaba en la primera vuelta.

Lando Norris no perdió el foco, sabía que un podio le hacía campeón del mundo y así fue. El momento más delicado se produjo tras su parada en boxes, cuando adelantó a Yuki Tsunoda y dirección de carrera anunció una investigación que se resolvió con una sanción de cinco segundos para el de Red Bull por realizar más de un cambio de dirección. El británico salvó esa situación sin sanción, pese a adelantar al japonés por el exterior de la recta principal, no le quedó otra para evitar el toque con Tsunoda.

Max Verstapppen, tras su parada en boxes, adelantó a Piastri en la vuelta 41 y se fue a por la victoria. 'Mad Max' mantuvo la presión hasta la última curva, pero Lando Norris templó los nervios y los ánimos para cruzar la bandera de cuadros en tercera posición y convertirse en el campeón del mundo del Mundial de F1 2025.

Norris se convierte en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, tras Jenson Button, Damon Hill, Nigel Mansell, James Hunt, John Surtees, Mike Hawthorn, Graham Hill, Jim Clark, Jackie Stewart y Lewis Hamilton.

Temporada histórica de Norris: siete victorias y once podios

Lando Norris, que abrió la temporada ganando el GP de Australia en Alpbert Park, se coronó en la última carrera del año en Abu Dabhi tras firmar siete victorias a lo largo de 2025 y subir onces veces al podio.

El británico descorchó el champagne como primero en Albert Park, Montecarlo, Red Bull Ring, Silverstone, Hungaroring, Hermanos Rodríguez e Interlagos, Junto a otros onces podios, Norris ha sido el mejor esta temporada y justo campeón.

Max Verstappen, que ha estado muy cerca de firmar una remontada histórica, finaliza como subcampeón y con ocho victorias, una más que Lando Norris.

