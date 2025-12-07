Richard Gere habla de su veto de 20 años en los Oscar: "No me lo tomo como algo personal"

A lo largo de los casi 100 años de historia de los Oscar, muchos artistas han sido vetados por la Academia de Hollywood a sus premios por unas razones u otras.

Quizás el caso más conocido reciente es el de Will Smith tras su famosísimo bofetón a Chris Rock en plena ceremonia, pero también hay otras estrellas cuya entrada está negada como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Roman Polanski, Tom Fleischman, Peter Kurland o, en su día, también Richard Gere.

Richard Gere | Getty

A muchos les sorprenderá leer el nombre del actor entre esta lista, pero el protagonista de Hachiko dejó de ser invitado durante 20 años después de improvisar su discurso en la edición 65º de 1993.

Aquella noche, Gere subió al escenario para presentar el premio a Mejor Dirección de Arte y, en lugar de limitarse a leer el guion, aprovechó para criticar duramente al gobierno de China, denunciar la ocupación del Tíbet y defender públicamente al Dalai Lama, como budista practicante que es.

La Academia decidió entonces vetarle de forma informal ya que prohíbe discursos políticos fuera de lo pactado y China ya era un mercado clave para Hollywood.

Gere no regresó al escenario de los Oscar hasta el 24 de febrero de 2013, 20 años después de que hiciera aquellos comentarios. "Aparentemente, me he rehabilitado. Parece que si te quedas el tiempo suficiente, se olvidan de que te han prohibido el acceso", le dijo al HuffPost UK ese año.

Más de 30 años después, el intérprete ha concedido una entrevista con Variety en a que ha roto su silencio sobre esta prohibición: "No pensé que hubiera nada malo en la situación. Hago lo que hago y, desde luego, no pretendo dañar a nadie", ha señalado.

Richard Gere y su entonces esposa Cindy Crawford en los Oscar de 1993 | Cordon Press

"Pero intento mantenerme lo más cercano posible a la perspectiva de Su Santidad", continuó Gere, refiriéndose a su amigo, el Dalai Lama. "Que todos son redimibles, y que, al final, todos tienen que ser redimidos o ninguno de nosotros lo será. Así que, en ese sentido, no me lo tomo como algo personal", ha sentenciado.

Sobre si habló con el Dalai Lama de lo ocurrido, Gere dijo: "Nunca salió el tema. De vez en cuando, si gano un premio o algo y me envía una nota felicitándome, pero eso es lo más cerca que está de hablar de cine".