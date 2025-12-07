La conexión de los coaches durante sus increíbles actuaciones: “Hay mucho respeto, admiración y cariño”

En La Voz, los protagonistas son los talents, pero nada de lo que pasa encima del escenario podría suceder sin la ayuda y el trabajo de Mika, Malú, Pablo López y Yatra. Los cuatro coaches han formado parte de una edición muy especial, y gracias a su compromiso y talento, los talents han podido exprimir al máximo sus capacidades.

Los coaches han mostrado todas sus versiones y entre ellos han mantenido una relación muy especial que ha dado pie a momentos muy bonitos, con increíbles actuaciones en conjunto. "Nos hemos convertido en una piña" ha confesado Malú.

Los cuatro son grandes referencias en el panorama musical y han forjado un gran vínculo durante el programa. “A los tres los admiro un montón”, ha declarado Yatra mostrando la unión. Esa conexión se ha podido ver tanto en las bromas y conversaciones que han tenido desde sus sillas, hasta la complicidad que han mostrado en el escenario con sus actuaciones en conjunto.

Esta edición ha estado llena de grandes momentos. La segunda semifinal llegará el próximo viernes, en la que conoceremos a los cuatro finalistas de La Voz.