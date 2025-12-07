Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos

La conexión de los coaches durante sus increíbles actuaciones: “Hay mucho respeto, admiración y cariño”

Durante esta edición, los cuatro coaches han demostrado tener muy buen rollo y complicidad entre ellos.

El último Llego y canto de la edición llega a La Voz en una noche clave para los coaches

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

En La Voz, los protagonistas son los talents, pero nada de lo que pasa encima del escenario podría suceder sin la ayuda y el trabajo de Mika, Malú, Pablo López y Yatra. Los cuatro coaches han formado parte de una edición muy especial, y gracias a su compromiso y talento, los talents han podido exprimir al máximo sus capacidades.

Los coaches han mostrado todas sus versiones y entre ellos han mantenido una relación muy especial que ha dado pie a momentos muy bonitos, con increíbles actuaciones en conjunto. "Nos hemos convertido en una piña" ha confesado Malú.

Los cuatro son grandes referencias en el panorama musical y han forjado un gran vínculo durante el programa. “A los tres los admiro un montón”, ha declarado Yatra mostrando la unión. Esa conexión se ha podido ver tanto en las bromas y conversaciones que han tenido desde sus sillas, hasta la complicidad que han mostrado en el escenario con sus actuaciones en conjunto.

Esta edición ha estado llena de grandes momentos. La segunda semifinal llegará el próximo viernes, en la que conoceremos a los cuatro finalistas de La Voz.

Malú y Pablo López

Llega la primera Semifinal de La Voz: tú decides quién continúa en la recta final del programa

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Ordenatriz

Trucos para limpiar el árbol de Navidad y los adornos fácilmente antes de ponerlos

El abrazo entre los cuatro coaches

La gran amistad de los coaches en el backstage: "Nos queremos un montón"

El último Llego y canto de la edición llega a La Voz en una noche clave para los coaches

La conexión de los coaches durante sus increíbles actuaciones: “Hay mucho respeto, admiración y cariño”

Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta
Tertulia de actualidad

Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta

Juan, concursante de La ruleta de la suerte noche
CRONICA

Casi 50.000 euros se han repartido los tres concursantes de La ruleta noche

Bertín Osborne
Repasamos

Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman la paz: así ha sido el conflicto por su hijo que han arrastrado durante dos años

Ambos han firmado ya el convenio regulador por la manutención de su hijo David. Algo que se ha hecho esperar dos años y que ha pasado por altibajos que te hemos contado en Y ahora Sonsoles.

Cris, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 6 DE DICIEMBRE

Cris pone un broche de oro a su noche al ganar más de 37.000 euros

La concursante ha resuelto el panel final y consigue sumar 8.000 euros a su marcador.

Concursante de La ruleta de la suerte noche

¡Está que se sale! El gajo de los 5.000 euros, dos veces en el mismo panel

Jorge Fernández

¡Contra todo pronóstico! Jorge Fernández ‘perrea’ al ritmo de Karol G

Concursante de La ruleta de la suerte noche

¡Qué tensión! Juan se lleva 7.400 euros en un final con mucha duda

Publicidad