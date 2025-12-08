"No queríamos quedarnos en esa superficialidad": así trabajaron Carlota Baró y Xoel Fernández la relación entre sus personajes

A Renata y a Domingo ya pudimos conocerlos en el primer capítulo de Las hijas de la criada y enseguida nos dimos cuenta de que no se trababa de un matrimonio idílico ni mucho menos.

Debida a la complejidad de esta relación y a lo poco que se puede ver en pantalla, los actores que interpretan a estos dos personajes, Carlota Baró y Xoel Fernández, han querido trabajar muy bien de dónde viene esa infelicidad que ambos desprenden.

"No queríamos llevarlo a son dos personas que se han juntado y no se quieren. Él bebe, ella no lo soporta...", nos explicaba Carlota recalcando que ni ella ni Xoel se querían quedar en esa superficialidad.

"Me gustaba pensar que sí que hubo un momento de ilusión donde pensaban que las cosas podían ir bien, pero algo pasó y las cosas cambiaron", nos contaba Xoel. ¡Escucha todo lo que nos han explicado los dos actores en el vídeo de arriba"