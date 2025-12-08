Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Más allá de la pantalla

"No queríamos quedarnos en esa superficialidad": así trabajaron Carlota Baró y Xoel Fernández la relación entre sus personajes

Los actores que interpretan a Renata y a Domingo en Las hijas de la criada nos cuentan cómo han construido el mundo de este matrimonio.

"No queríamos quedarnos en esa superficialidad": así trabajaron Carlota Baró y Xoel Fernández la relación entre sus personajes

Publicidad

A Renata y a Domingo ya pudimos conocerlos en el primer capítulo de Las hijas de la criada y enseguida nos dimos cuenta de que no se trababa de un matrimonio idílico ni mucho menos.

Debida a la complejidad de esta relación y a lo poco que se puede ver en pantalla, los actores que interpretan a estos dos personajes, Carlota Baró y Xoel Fernández, han querido trabajar muy bien de dónde viene esa infelicidad que ambos desprenden.

"No queríamos llevarlo a son dos personas que se han juntado y no se quieren. Él bebe, ella no lo soporta...", nos explicaba Carlota recalcando que ni ella ni Xoel se querían quedar en esa superficialidad.

"Me gustaba pensar que sí que hubo un momento de ilusión donde pensaban que las cosas podían ir bien, pero algo pasó y las cosas cambiaron", nos contaba Xoel. ¡Escucha todo lo que nos han explicado los dos actores en el vídeo de arriba"

Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”

Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

"No queríamos quedarnos en esa superficialidad": así trabajaron Carlota Baró y Xoel Fernández la relación entre sus personajes

"No queríamos quedarnos en esa superficialidad": así trabajaron Carlota Baró y Xoel Fernández la relación entre sus personajes

Seyran

Seyran es secuestrada por Akin: la venganza de Mezide contra Hattuç arranca de la forma más cruel

Suna

Suna escucha la declaración de amor de Aysel a Abidin y estalla: “¡Esto son encuentros inmorales!”

#Serfer
Capítulo 65

La sorpresa que Seyran nunca olvidará: Ferit le dedica una canción y le presenta su nueva tienda #Seyfer

Asuman
Capítulo 65

Asuman rompe las normas por Doruk y Hattuc la humilla delante de toda la mansión

Hattuc
Capítulo 65

Hattuc toma el control en la mansión Korhan con mano dura: “A partir de ahora haréis lo que yo diga”

Ha sido su primer día como dueña y señora de la mansión y no ha tardado en imponer sus normas, dejando claro que no permitirá desobediencias.

Una nueva vida
Capítulo 65

La cabeza de carnero en su noche de bodas tenía nombre: Hattuc confiesa su turbio pasado con Mezide

La tía Hattuc ha entendido el mensaje. Todo es parte de un oscuro capítulo de su pasado con la madre de Akin.

“Hablas igual que doña Inés”: La entereza de Clara sorprende a las trabajadoras del aserradero

“Hablas igual que doña Inés”: La entereza de Clara sorprende a las trabajadoras del aserradero

Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”

Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”

“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés

“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés

Publicidad