La gran amistad de los coaches en el backstage: "Nos queremos un montón"

La Voz ha creado un inseparable grupo de amigos, los cuatro coaches se han dedicado palabras muy bonitas ante las cámaras.

El abrazo entre los cuatro coaches

Julio Gil López
La Voz ha tenido todo tipo de fases, las audiciones y las distintas pruebas que han ido realizando los talents han dado la oportunidad de conocer a todos los que han hecho posible este programa. Los cuatro coches han sido grandes líderes durante la edición, pero sobre todo han mostrado su lado más cercano y amable.

Tras las cámaras del plató, el buen rollo de los cuatro ha seguido intacto. Sebastián Yatra ha creado instantes de complicidad con sus compañeros, "confío en ese amor que tenemos los unos por los otros". El colombiano se ha mostrado muy cariñoso con sus compañeros durante toda la edición, llegando a tener que desmentir un rumor de relación con Malú.

El grupo ha sido nuevo, pero la conexión ha estado presente desde el principio. Malú ha sido la más veterana, con ocho ediciones a sus espaldas. La cantante ha gestionado el grupo y su talento natural para la música ha servido de guía tanto para su equipo como para sus compañeros. "Estamos conectadísimos" ha incidido Malú.

Al igual que Malú, Pablo López es uno de los fijos en La Voz. El malagueño ha sido coach en seis ocasiones, la amabilidad que le caracteriza ha ayudado a unir la amistad entre los cuatro coaches y a acompañar a los talents para dar su mejor versión.

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la aparición de Mika, el artista tiene un gran legado en el panorama musical a nivel mundial. Su aparición en el programa no ha dejado nadie indiferente, la bondad que desprende ha hecho que la unión con los otros tres coaches fuese instantánea.

Incluso en el backstage los cuatro coaches han mostrado su gran amistad creando un clima de complicidad en el que parece que las cámaras no existiesen.

Pablo

Pablo López se emociona al recordar a su abuela: "Soñaba que nunca se acabara"

