La AEMET avisa de un cambio drástico: subida de las temperaturas y avisos en 11 provincias por niebla y olas

España afronta la primera gran fase del puente de diciembre con un escenario meteorológico cambiante. Según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé una transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica, con un predominio de cielos nubosos en la vertiente atlántica y en zonas del tercio oriental y con abundantes nubes altas en el resto.

A lo largo del día se espera que tienda a despejar menos en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte, donde la proximidad de un frente mantendrá la nubosidad y dejará precipitaciones débiles y ocasionales en los entornos de montaña, además de en Galicia.

En Canarias, el cielo estará poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias en las islas orientales al principio del día.

De la misma manera, esas nieblas matinales aparecerán en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, montañas del norte, sur de Galicia y zonas de interior del este peninsular. Es probable que sean densas en regiones de Extremadura, nordeste de Castilla-La Mancha y depresiones del interior de Cataluña y Aragón.

11 provincias con aviso amarillo o naranja por niebla y olas

La niebla y las olas mantienen en aviso amarillo o naranja a once provincias. En concreto, la niebla pone en riesgo a Huesca, Guadalajara, Lérida y Badajoz. Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya y La Coruña continuarán en aviso naranja por el oleaje, que también pondrá en aviso amarillo a Pontevedra y Lugo, que, además, estará en riesgo por viento.

Aumentan las temperaturas en interiores de la Comunidad Valenciana y descienden en el norte de Castilla y León

Las temperaturas máximas aumentarán en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico. Esas temperaturas descenderán en el norte de Castilla y León y, en general, habrá pocos cambios en el resto.

Por su parte, las temperaturas mínimas aumentarán en el extremo nordeste peninsular y norte de Baleares, habrá pocos cambios en Canarias y predominarán los descensos en el resto, que podrán ser localmente notables en puntos del centro norte peninsular. Asimismo, se prevén heladas débiles en Pirineos.

Soplará poniente moderado en el Estrecho, con vientos moderados del sur y suroeste de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, meseta Norte y litorales del Levante. Habrá intervalos fuertes en litorales de Galicia con rachas muy fuertes en el norte de esta comunidad y oeste de Asturias, y viento flojo en el resto, predominando la componente oeste en la Península y Baleares y las este y sur de Canarias.

Qué esperar en los próximos días

Según la Aemet, la semana del 8 al 14 de diciembre se caracterizará por la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas. La zona que reciba más precipitaciones será la mitad oeste peninsular y en el Cantábrico oriental, Pirineos y Baleares las lluvias serán escasas.

La nieve aparecerá en cotas altas, dado que las temperaturas, aunque descenderán a partir del miércoles, serán altas para la época del año en todo el país, superando incluso los 22 o 24 grados en zonas costeras del Mediterráneo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.