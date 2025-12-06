Cris pone un broche de oro a su noche al ganar más de 37.000 euros

La participación de Cris en La ruleta noche estaba siendo redonda, pero ha celebrado aún más cuando ha acertado el panel final. La concursante ha estado muy rápida al hilar la pista con las letras que le faltaban por completar en el panel.

No todos los días se consigue llegar a La gran final y resolver el panel. Jorge Fernández y Laura Moure han celebrado el triunfo de la concursante, pero todavía quedaba el plato final.

El sobre de la ruleta pequeña escondía nada más y nada menos que 8.000 euros, la increíble cifra se ha sumado al marcador de Cris, dejando un marcador final de 37.975 euros.

