Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman la paz: así ha sido el conflicto por su hijo que han arrastrado durante dos años

Bertín Osborne y Gabriela Guillén llevan dos años copando titulares por su guerra abierta, exactamente la edad que tiene su hijo en común, David. Las tensiones comenzaron desde el nacimiento del niño, cuando Bertín no reconocía al bebé, hasta ahora, que firman la paz oficialmente con un convenio regulador por su manutención.

El nacimiento de David: el inicio de una guerra

Gabriela Guillén dio a luz sin el apoyo de Bertín Osborne, que al principio se mostró ajeno al nacimiento de su hijo y se resistía a reconocerlo públicamente. Este aseguraba que no iba a ejercer de padre, aunque luego cambió de opinión.

Según nos contó Gabriela Guillén antes de dar a luz en este programa, la reacción de Bertín Osborne cuando se enteró de que iba a ser padre de nuevo no es la que esperaba. "Dijo: ¿Me estás jodiendo?", confesó.

Bertín reconoce (y conoce) a su hijo después de meses

Tras meses de polémicas y rumores, Bertín Osborne y Gabriela Guillén lanzaron un comunicado en 2024 con el que confirmaban la paternidad de David. El cantante reconocía su error y se comprometía a estar presente y garantizar el futuro del bebé.

Pese a haberle reconocido, Gabriela Guillén dejó entrever en varias ocasiones que Bertín no conocía a su hijo. Algo que cambió en abril de 2025, cuando el artista por fin confirmó haber visto a su hijo. "Es una monada", afirmó.

La polémica portada de Bertín y Gabriela con su hijo

Pese a la guerra abierta que había entre ellos, Bertín Osborne y Gabriela Guillén decidieron posar con su hijo en común para la portada de la revista ¡Hola! Unas fotos que no pasaron desapercibidas, ya que a muchos les llamó la atención que no hubiese ni una sola imagen de ambos padres juntos.

Las críticas no tardaron en llegar, ya que muchos no entendían por qué Bertín participaba en la portada si en un principio se desentendió del bebé. Este declaró haber cambiado de opinión y haber decidido posar por el bienestar del niño: no quería que su hijo viviera "marginado".

El acuerdo definitivo y ¿el fin de una guerra?

Bertín y Gabriela decidieron llegar a un acuerdo por la manutención de su hijo que generó muchas tensiones. Al ver que el cantante no firmaba, Gabriela amenazó con demandarle, pero esta semana ambos han puesto fin a su batalla judicial.

Elconvenio regulador por la manutención de su hijo ya está firmado. Pese a que Bertín no estaba de acuerdo con uno de los puntos al principio, ambos han llegado a un punto común en cuanto a la pensión y los días del régimen de visitas. ¿Es esta la firma de paz definitiva? ¡Dale al play para enterarte de todo!