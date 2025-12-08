Antena 3 LogoAntena3
Bahar, entre el dolor de Seren y el error de Uras: esta noche todo se complica en Renacer

La familia Yazuzoğlu se tambalea: Seren sufre, Uras se hunde y Bahar intenta sostener a todos sin perderse a sí misma.

Bahar, entre el dolor de Seren y el error de Uras: esta noche todo se complica en Renacer

Después de recordarlo todo y explotar contra Uras y Maral, Seren se rompe. La fuerza que mostró ante ellos desaparece y deja paso a un dolor que ya no puede esconder. En el hospital, se derrumba ante Bahar y confiesa lo que más le pesa:“La rabia no se va, no puedo quitármela de encima”.

La joven le cuenta que aquel día solo quería hacer las paces, que decidió confiar e ignoró todas las dudas, pero ahora se siente engañada en todo. “Me dije que Uras nunca me haría eso”, dice llorando.

Bahar no se separa de ella. La abraza, la calma y le deja claro que no tiene la culpa de nada. Pero Seren solo quiere una cosa: irse del hospital y no volver a ver a Uras. Su suegra promete ayudarla. Le dice que hablará con Harun para que le den el alta cuanto antes: sabe que necesita salir de allí para empezar a respirar de nuevo.

Esta noche todo cambia para la familia Yazuzoğlu. La verdad ya no se puede ocultar. Seren no piensa callarse y lo que viene ahora marcará un antes y un después para todos. No te pierdas Renacer, a las 22:50h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Publicidad