Karlos Arguiñano ha arrancado su programa de una manera muy especial. Y es que el domingo 22 de noviembre fue santa Cecilia, patrona de los músicos y los cantantes, por lo que no ha perdido la ocasión de entrar en el plató con partitura en mano.

El cocinero, antes de iniciar su maravillosa receta de ratatouille, ha entonado un tema del cantautor vasco Mikel Laboa. Un tema en euskera que ha interpretado a su manera, rodeado de un coro artesano de lujo: “Si hay coro, tengo que cantar”.

“Menos mal que no me estará oyendo”, ha comentado en relación a Laboa; no obstante, es innegable que lo que le falta de oído musical, lo compensa con carisma. Todo ello con unos músicos en su encimera que, esperemos, no le hayan dado demasiado la lata.