La Voz está viviendo una temporada llena de emoción, sorpresas y momentos inolvidables. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López nos han regalado actuaciones espectaculares, bloqueos inesperados y decisiones que han cambiado el rumbo de la competición.

Pero ahora queremos poner a prueba a los seguidores del programa. ¿Cuánto sabes realmente de La Voz? Hemos preparado un trivial con preguntas sobre los coaches, Eva González, las mecánicas y algunos de los grandes momentazos de esta edición.

¿Serás capaz de acertarlas todas? Demuestra que eres un auténtico fan de La Voz y participa para conseguir una entrada doble para la segunda Semifinal de La Voz el próximo 12 de diciembre. ¡Podrás vivir en primera persona toda la magia del programa!

Una noche en la que habrá muchas sorpresas y grandes invitados que actuarán en el escenario de La Voz. Solo tienes que responder a las preguntas, las veces que quieras y acertar las máximas posibles. ¿Preparado para poner a prueba tus conocimientos?

¡Participa y vive una noche inolvidable en La Voz! Tienes hasta el miércoles 25 de noviembre a las 23.59 para participar.

*Nos comunicaremos con los ganadores a través del correo y recuerda que Atresmedia no se hace cargo de los gastos de desplazamiento ni de alojamiento. Es imprescindible ser mayor de edad para participar y asistir a la gala.