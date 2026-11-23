La semana del 23 al 27 de noviembre en Sueños de libertad estará marcada por la tensión. Gabriel permanecerá con Julia y Juanito en la casa del bosque, donde la niña descubrirá su relación con Beatriz. La niñera comenzará a intimidarla para evitar que revele lo que ha visto.

Mientras tanto, Andrés se volcará en ayudar a Begoña, descuidando su relación con Valentina. Por su parte, Fina tendrá que decidir si regresa a Argentina con Bianca o permanece en Toledo junto a sus seres queridos.