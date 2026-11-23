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SUEÑOS DE LIBERTAD
Julia descubre la relación secreta de Gabriel y Beatriz en Sueños de libertad: ¡Begoña podría conocer toda la verdad!
La pequeña será testigo de un momento íntimo entre su padrastro y la niñera, mientras Begoña continúa desesperada por la desaparición de sus hijos. ¿Conseguirá guardar el secreto?
La semana del 23 al 27 de noviembre en Sueños de libertad estará marcada por la tensión. Gabriel permanecerá con Julia y Juanito en la casa del bosque, donde la niña descubrirá su relación con Beatriz. La niñera comenzará a intimidarla para evitar que revele lo que ha visto.
Mientras tanto, Andrés se volcará en ayudar a Begoña, descuidando su relación con Valentina. Por su parte, Fina tendrá que decidir si regresa a Argentina con Bianca o permanece en Toledo junto a sus seres queridos.