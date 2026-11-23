La emoción se ha desbordado en La ruleta de la suerte noche durante el panel "No es venganza, es madurez". Tras un fallo de Andrés, María ha conseguido 1.000 euros, pero una Quiebra le ha hecho perderlo todo.

Sin dinero en el marcador, la concursante ha decidido utilizar su comodín para conservar el turno, provocando la intervención de una señora del público que intentaba disuadirla. Finalmente, María ha seguido su consejo y Laia ha terminado resolviendo el panel tras caer en la casilla de 2.000 euros.