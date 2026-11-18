Para 4 personas
Arroz con carrilleras de cerdo de Karlos Arguiñano: “Os vais a volver locos con esta receta”
Karlos Arguiñano nos ha enseñado como elaborar este recetón con unos ingredientes muy sencillos cuyo resultado es maravilloso. Descubre como hacer el arroz con carrilleras de cardo.
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Un plato meloso y muy interesante el que han propuesto en Cocina abierta de Karlos Arguiñano aprende a preparar un rico arroz con carrilleras de cerdo. ¡Es increíble lo rico que queda!
Ingredientes (4 p.):
- 400 g de arroz (redondo)
- 8 carrilleras de cerdo
- 2 cebollas
- 2 zanahorias
- 4 dientes de ajo
- 8 chalotas
- 8 champiñones
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 150 ml de vino tinto
- 1,2 l de caldo de carne
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta negra
- 1 hoja de laurel
- perejil
Elaboración:
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Salpimienta las carrilleras, introdúcelas y rehógalas a fuego vivo hasta que se doren. Retíralas a una fuente.
Pela y pica los ajos, la cebollas y las zanahorias. Introdúcelas en la misma olla, sazona y sofríelas a fuego moderado durante 8-10 minutos. Vierte el vino tinto y añade el tomate concentrado y la hoja de laurel. Incorpora las carrilleras y moja con el caldo. Cierra la olla y cocina durante 8 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.
Retira las carrilleras a un plato, cuela el caldo y pasa las verduras (con un poco de caldo) al vaso de la batidora. Tritura y reserva el caldo y el puré de verduras por separado.
Por otro lado, pela y pica finamente las chalotas y ponlas a pochar en una tartera (cazuela amplia y baja) con 2-3 cucharadas de aceite. Sazona y cocina a fuego suave durante 6-8 minutos, sin que tomen color. Limpia y lamina los champiñones y agrégalos a la tartera. Sazona y cocina durante 8-10 minutos.
Introduce el arroz y rehógalo. Agrega el puré de verduras y la mitad del caldo. Según se vaya secando el arroz, ve añadiendo el resto del caldo. Cocina el arroz durante 18 minutos. Después, incorpora las carrilleras. Tapa y cocina el conjunto a fuego mínimo durante 2 minutos.
Sirve el arroz con 2 carrilleras por ración. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Es recomendable que el caldo de las carrilleras esté un punto más salado de lo normal, porque el arroz absorberá mucho líquido y si el caldo está soso, el plato quedará desequilibrado.
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