Un plato meloso y muy interesante el que han propuesto en Cocina abierta de Karlos Arguiñano aprende a preparar un rico arroz con carrilleras de cerdo. ¡Es increíble lo rico que queda!

Ingredientes (4 p.):

400 g de arroz (redondo)

8 carrilleras de cerdo

2 cebollas

2 zanahorias

4 dientes de ajo

8 chalotas

8 champiñones

1 cucharada de tomate concentrado

150 ml de vino tinto

1,2 l de caldo de carne

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

1 hoja de laurel

perejil

Elaboración:

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Salpimienta las carrilleras, introdúcelas y rehógalas a fuego vivo hasta que se doren. Retíralas a una fuente.

Rehoga las carrilleras | antena3.com

Pela y pica los ajos, la cebollas y las zanahorias. Introdúcelas en la misma olla, sazona y sofríelas a fuego moderado durante 8-10 minutos. Vierte el vino tinto y añade el tomate concentrado y la hoja de laurel. Incorpora las carrilleras y moja con el caldo. Cierra la olla y cocina durante 8 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.

Incorpora el tomate a las verduras | antena3.com

Retira las carrilleras a un plato, cuela el caldo y pasa las verduras (con un poco de caldo) al vaso de la batidora. Tritura y reserva el caldo y el puré de verduras por separado.

Por otro lado, pela y pica finamente las chalotas y ponlas a pochar en una tartera (cazuela amplia y baja) con 2-3 cucharadas de aceite. Sazona y cocina a fuego suave durante 6-8 minutos, sin que tomen color. Limpia y lamina los champiñones y agrégalos a la tartera. Sazona y cocina durante 8-10 minutos.

Introduce el arroz y rehógalo. Agrega el puré de verduras y la mitad del caldo. Según se vaya secando el arroz, ve añadiendo el resto del caldo. Cocina el arroz durante 18 minutos. Después, incorpora las carrilleras. Tapa y cocina el conjunto a fuego mínimo durante 2 minutos.

Agrega el puré de las verduras al arroz | antena3.com

Sirve el arroz con 2 carrilleras por ración. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Es recomendable que el caldo de las carrilleras esté un punto más salado de lo normal, porque el arroz absorberá mucho líquido y si el caldo está soso, el plato quedará desequilibrado.