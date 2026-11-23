La campaña electoral afronta sus últimos días antes de las elecciones y este lunes se publica la última tanda de encuestas permitida antes del apagón demoscópico. A partir de ahora, los ciudadanos tendrán que esperar al resultado de las urnas para conocer el desenlace de una campaña en la que, según el análisis de Ignacio Urquizu, la distancia entre PP y PSOE es inferior a dos puntos y se encuentra dentro del margen de error.

El sociólogo, entrevistado en Espejo Público, ha advertido de que todavía pueden producirse movimientos en el voto durante esta última semana. En su análisis, hay dos elementos que conviene seguir de cerca: "El debate electoral previsto para el jueves y el comportamiento de un grupo de antiguos votantes socialistas que ahora contemplan la posibilidad de votar a PP y Vox".

El debate electoral, clave

Urquizu considera que el debate puede tener consecuencias en una contienda tan ajustada. Según los datos que maneja, el debate de la semana pasada provocó un descenso de aproximadamente un punto y medio en el apoyo al PSOE. Por eso, advierte de que un nuevo tropiezo de alguno de los partidos en el encuentro del jueves podría modificar la distancia entre los dos principales bloques.

"Si de nuevo le saliera mal alguno de los partidos, el próximo debate del jueves, esa distancia de dos puntos se podría aumentar o se podría reducir", ha explicado.

El segundo factor que destaca es el comportamiento de entre 600.000 y 800.000 electores que votaron al PSOE en las anteriores elecciones y que ahora podrían decantarse por PP o Vox. Según Urquizu, representan entre un 10% y un 12% de los antiguos votantes socialistas y su decisión puede tener consecuencias en el reparto de fuerzas.

El sociólogo recuerda que un movimiento similar ya se observó en las elecciones de 2023: "Durante los últimos días de campaña, parte de esos votantes finalmente no dio el salto al bloque de la derecha, algo que, según su análisis, contribuyó a que el resultado sorprendiera respecto a las previsiones".

Un perfil de votante moderado y desencantado

Urquizu también ha detallado el perfil de estos electores. Según los datos que ha analizado, tienen principalmente entre 35 y 55 años, viven mayoritariamente fuera de Cataluña, País Vasco y Navarra y, aunque más del 55% se define como de centroizquierda, más del 95% asegura estar decepcionado con el PSOE.

"Parte de la mayoría de PP y Vox depende de eso", ha señalado. El sociólogo ha añadido que el número de indecisos se ha reducido notablemente desde el comienzo de la precampaña, habría pasado de alrededor del 25% a cerca del 10%. Además, asegura que en sus estudios ya tienen decidido el voto alrededor del 82% de los encuestados, una proporción que considera especialmente elevada.

El corredor mediterráneo y Madrid, territorios a seguir

En cuanto al reparto de escaños, Urquizu ha señalado varias zonas geográficas que considera relevantes para observar la noche electoral. Entre ellas destaca el corredor mediterráneo, especialmente Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental, además de Madrid y las provincias de su entorno.

Según su análisis, Vox podría aumentar su representación en varias de estas provincias. En Cataluña, apunta a la disputa entre PP y Vox por la tercera posición, por detrás del PSC y ERC. También ha mencionado Madrid y las provincias cercanas como territorios donde el partido podría incrementar sus apoyos.

Urquizu estima que Vox podría pasar de 33 a 62 diputados en un escenario de crecimiento en 29 provincias. En el caso de Cataluña, ha explicado que el bloque de la derecha podría pasar de ocho a doce escaños, un cambio que tendría consecuencias en el reparto parlamentario.

Sobre la posibilidad de que se mantenga el actual Gobierno, el sociólogo ha explicado que sus cálculos exigirían una caída del bloque de la derecha por debajo del 46% y que el bloque de la izquierda superase el 40%. Según los datos que maneja, la derecha se situaría actualmente entre el 48% y el 49%, mientras que el espacio de la izquierda tendría que alcanzar unos niveles que considera difíciles de conseguir.

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