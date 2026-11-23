Tallulah Willis ha decidido eliminar de su perfil de Instagram una fotografía reciente junto a su padre, el actor Bruce Willis (de 71 años) quien padece demencia frontotemporal, tras considerar que la imagen invadía excesivamente la vida privada del protagonista de Jungla de cristal.

Tallulah había compartido la imagen tras realizar una visita al actor, en la que se veía a Willis cogiéndole la mano con ternura mientras ambos permanecían sentados al aire libre en un banco.

Sin embargo, al día siguiente por la mañana borró la publicación y compartió en su lugar una fotografía antigua en blanco y negro de un Bruce Willis mucho más joven besándola cuando ella era niña, acompañada de un emoji de un corazón vendado y un mensaje de disculpa dirigido a sus 469.000 seguidores en Instagram.

En el texto en esta nueva imagen, Tallulah explicaba el origen de la fotografía eliminada y por qué decidió dar marcha atrás: "Alguien me sacó una foto súper tierna de un momento compartido entre nosotros viendo un video de Frankie Valli cantando. Me emocionó tanto la dulzura del momento que no pensé que esta foto fuera posiblemente demasiado íntima para mostrarla", describiendo el encuentro con su padre como "una visita preciosa".

A continuación, la joven reconoció su error y expresó el profundo cariño que toda la familia siente por el intérprete: "Puedo reconocerlo y prometo hacerlo mejor. Sé que todos lo amáis. Yo lo amo. Mi familia lo ama. Y él sigue siendo el héroe absoluto que todos conocemos", añadió Tallulah.

Tras explicar sus motivos, Tallulah recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores en esta red social. Entre ellos, uno de los usuarios le escribió: "Tu padre está viviendo su camino con fortaleza, y lo que he visto en tu foto, fue un momento tierno entre una hija y su padre. Esto no le resta dignidad; al contrario, resalta el amor y la fortaleza que aún conserva. Por favor, no te sientas mal por compartir un momento con tu padre".

Disculpa de Tallulah Willis en su Instagram | Instagram Tallulah Willis

Además de Tallulah, Bruce Willis es padre de otras dos hijas (Rumer, de 38 años, y Scout, de 35) fruto de su anterior matrimonio con Demi Moore. También es padre de Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12, nacidas de su matrimonio con su actual esposa, Emma Heming Willis.

La familia del actor hizo público en 2022 que Willis había sido diagnosticado de afasia, una afección que provoca la pérdida de la capacidad de comunicación, y en febrero de 2023 confirmó que la enfermedad había evolucionado hacia una demencia frontotemporal (DFT), una patología cerebral degenerativa que afecta al habla, al comportamiento y a la función cognitiva.