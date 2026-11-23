En tierra lejana | Avance
Cihan se interpone entre Boran y una bala para salvarle la vida: ¡su hermano acaba detenido!
La aparición de Boran en la plaza desata el caos. Demir descubre que sigue vivo y no piensa dejarlo escapar. En medio del enfrentamiento, Cihan arriesga su vida para proteger a su hermano y acaba recibiendo un disparo.
Publicidad
La fiesta de los Albora acaba de la peor manera. Demir no puede creer lo que está viendo. Al descubrir que Boran está vivo, saca una pistola dispuesto a vengar la muerte de su tío Suleyman. Ecmel intenta detenerlo, preocupado por lo que pueda pasarle a su hijo, pero la situación se descontrola.
En ese momento, uno de los hombres de Demir aparece armado y Alya da la voz de alarma. Cihan no se lo piensa dos veces y se coloca delante de Boran para protegerlo. ¡Pero el disparo acaba alcanzándolo a él!
Alya corre a socorrerlo y comprueba que la bala no ha penetrado demasiado, aunque está perdiendo mucha sangre. Quiere llamar a una ambulancia, pero Cihan insiste en que se encuentra bien. Incluso herido, su mayor preocupación sigue siendo Boran y pide a Sadakat que se lo lleve antes de que lleguen los gendarmes.
Sin embargo, ya es demasiado tarde. Los agentes aparecen en la plaza y detienen a Boran, mientras Demir lo acusa de haber matado a su tío. Sadakat, desesperada al ver a Cihan herido, se enfrenta a Demir y le reprocha que haya ordenado disparar contra su hijo.
La tensión entre los Albora y los Baybars llega al límite. Cihan necesita atención médica y Boran acaba detenido justo cuando todos descubren que sigue vivo. ¿Qué pasará ahora con los dos hermanos?
Más Noticias
Esta noche, En tierra lejana, a las 23:00 horas en Antena 3. Y ya en atresplayer.
Publicidad