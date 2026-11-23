La fiesta de los Albora acaba de la peor manera. Demir no puede creer lo que está viendo. Al descubrir que Boran está vivo, saca una pistola dispuesto a vengar la muerte de su tío Suleyman. Ecmel intenta detenerlo, preocupado por lo que pueda pasarle a su hijo, pero la situación se descontrola.

En ese momento, uno de los hombres de Demir aparece armado y Alya da la voz de alarma. Cihan no se lo piensa dos veces y se coloca delante de Boran para protegerlo. ¡Pero el disparo acaba alcanzándolo a él!

Alya corre a socorrerlo y comprueba que la bala no ha penetrado demasiado, aunque está perdiendo mucha sangre. Quiere llamar a una ambulancia, pero Cihan insiste en que se encuentra bien. Incluso herido, su mayor preocupación sigue siendo Boran y pide a Sadakat que se lo lleve antes de que lleguen los gendarmes.

Sin embargo, ya es demasiado tarde. Los agentes aparecen en la plaza y detienen a Boran, mientras Demir lo acusa de haber matado a su tío. Sadakat, desesperada al ver a Cihan herido, se enfrenta a Demir y le reprocha que haya ordenado disparar contra su hijo.

La tensión entre los Albora y los Baybars llega al límite. Cihan necesita atención médica y Boran acaba detenido justo cuando todos descubren que sigue vivo. ¿Qué pasará ahora con los dos hermanos?

Esta noche, En tierra lejana, a las 23:00 horas en Antena 3. Y ya en atresplayer.