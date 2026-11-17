Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha elaborado un plato que no debe perderse nadie, una receta de mejillones a la crema que se hace en pocos minutos y cuyo resultado es maravilloso.

Ingredientes (4 p.):

1,5 kg de mejillones

1 cebolleta

2 puerros

2 dientes de ajo

1 limón

1 cayena

150 ml de vino blanco

200 ml de nata líquida

aceite de oliva virgen extra

perejil

Elaboración:

Introduce los mejillones y el vino blanco en una cazuela amplia. Tapa y deja que se abran. Ve retirándolos a una fuente a medida que se vayan abriendo. Cuela el caldo y resérvalo.

Introduce los mejillones con un vaso de vino blanco | antena3.com

Retira solo una de las conchas de los mejillones y ponlos en una tartera (cazuela amplia y baja). Resérvalos.

Para la crema, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica finamente la cebolleta, los puerros y los ajos. Introduce las hortalizas en la cazuela junto con la guindilla. Deja pochar durante 10-12 minutos aproximadamente. Retira la guindilla, agrega la nata líquida y la misma cantidad del caldo de cocción de los mejillones (aproximadamente). Cocina la crema durante 8-10 minutos a fuego vivo. Pásala al vaso de la batidora y tritura. Vierte sobre los mejillones la crema y el zumo de limón. Tapa y cocina el conjunto a fuego mínimo durante 2 minutos, justo para que se calienten.

Pocha las verduras | antena3.com

Reparte los mejillones en los platos y añade una pizca de ralladura de limón y perejil picado al gusto. Decora con una hojita de perejil.

Consejo:

Además del zumo, puedes añadir ralladura de limón; potencia mucho el aroma cítrico sin aportar tanto líquido a la crema.