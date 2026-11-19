Los postres caseros con siempre bien recibidos en un hogar, para ello, desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano te hemos propuesto un postre con una fruta de temporada como es la mandarina que hará las delicias de tu casa.

Ingredientes (4 p.):

350 g de chocolate negro para postres

150 ml de nata líquida

3 mandarinas (100 ml de zumo + ralladura)

cacao en polvo y coco rallado para el acabado

hojas de menta para decorar

Elaboración:

Para la ganache, pon el chocolate en un bol y fúndelo al baño María. Por otro lado, calienta la nata en un cazo a fuego suave hasta que hierva. Ralla la piel de las 3 mandarinas y haz el zumo de dos (unos 100 ml). Agrega la ralladura y el zumo a la nata. Mezcla bien.

Calienta la nata en un cazo | antena3.com

Pasa todo al bol del chocolate (fuera del fuego). Vuelve a mezclar.

Pasa la ganache a una fuente baja, cúbrela con film y deja que se enfríe en el frigorífico.

Coge pequeñas porciones de ganache con las manos y haz bolas. Envuelve algunas en cacao en polvo y otras en coco rallado.

Haz pequeñas bolitas con la ganache | antena3.com

Sirve las trufas a tu gusto y dales un toque de color con unas hojas de menta.

Consejo:

Conserva las trufas en el frigorífico, pero sácalas un rato antes de comerlas para que no estén demasiado frías.

Consejo:

El zumo de mandarina tiene mucha agua; si añades demasiada cantidad directamente al chocolate fundido, la ganache se puede cortar. Por eso es mejor mezclar el zumo y la ralladura con la nata caliente antes de juntar todo.