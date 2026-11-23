El próximo 29 de noviembre, los españoles tienen una cita en las urnas. La decisión de adelantar las elecciones generales llegó después del desahucio de Mari Carmen y la explosión de la crisis de la vivienda y ahora, queda menos de una semana para decidir el futuro del país.

Muchos famosos se han involucrado en la campaña electoral y han animado a los españoles a votar. Una de ellas es la cantante Karina, que ha versionado su tema 'El baúl de los recuerdos' para llamar a las urnas.

"Hay languidez, la gente no quiere ir a votar", afirma Karina, "hay que ir porque si no esto es un desastre, tenemos que hacer uso de nuestro derecho". Por eso, se le ocurrió publicar su canción en redes sociales.

Como ella, otros famosos como Lola Índigo o Amaia han hecho un llamamiento para ir a votar el próximo 29 de noviembre. Una fecha marcada en el calendario en el que se decidirá el futuro de nuestro país.