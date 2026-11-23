Joseba Arguiñano ha preparado la receta de tortilla china, “es un flan salado” ha explicado el cocinero a la hora de presentar el plato. Una propuesta diferente que podrás preparar en muy pocos minutos.

Ingredientes (4 p.):

8 huevos

½ l de caldo de pollo tibio

2 cucharadas de aceite de sésamo

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de cilantro picado

1 cucharadita de cayena molida

2 tallos verdes de cebolleta

1 cucharada de semillas de sésamo tostadas

perejil

Elaboración:

Casca los huevos en un bol y bátelos suavemente sin hacer espuma. Añade el caldo tibio y mezcla bien hasta que se integre.

Cuela la mezcla con un colador fino para lograr una textura ultra sedosa (si queda espuma, retírala). Pasa esta mezcla a un recipiente resistente al calor y cocina la tortilla en una vaporera a fuego medio-bajo durante 12-14 minutos, hasta que quede cuajado pero tembloroso como un flan. Retira la vaporera del fuego y deja que repose 1 minuto. Mantén la tortilla en el mismo recipiente y córtala en cuadrados.

Para el aliño, mezcla en un bol la salsa de soja, el aceite de sésamo, el chile y el cilantro. Moja la tortilla con el aliño; irá penetrando por las ranuras llenándola de sabor.

Pica finamente los tallos de cebolleta y extiéndelos por encima. Esparce también las semillas de sésamo.

Sirve con una ramita de perejil.

Consejo:

Para que los huevos no saquen espuma, bátelos enérgicamente con la varilla, pero sin levantarla de la base del bol.