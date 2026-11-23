Muy exótico
Receta de tortilla china de Joseba Arguiñano: “Se hace en 12 minutos”
Joseba Arguiñano ha elaborado una receta que tortilla china en Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Un plato muy exótico con un toque de picante y muy curioso que tendrás listo para aliñar en sólo 12 minutos. ¿Te atreves a probarlo?
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Joseba Arguiñano ha preparado la receta de tortilla china, “es un flan salado” ha explicado el cocinero a la hora de presentar el plato. Una propuesta diferente que podrás preparar en muy pocos minutos.
Ingredientes (4 p.):
- 8 huevos
- ½ l de caldo de pollo tibio
- 2 cucharadas de aceite de sésamo
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de cilantro picado
- 1 cucharadita de cayena molida
- 2 tallos verdes de cebolleta
- 1 cucharada de semillas de sésamo tostadas
- perejil
Elaboración:
Casca los huevos en un bol y bátelos suavemente sin hacer espuma. Añade el caldo tibio y mezcla bien hasta que se integre.
Cuela la mezcla con un colador fino para lograr una textura ultra sedosa (si queda espuma, retírala). Pasa esta mezcla a un recipiente resistente al calor y cocina la tortilla en una vaporera a fuego medio-bajo durante 12-14 minutos, hasta que quede cuajado pero tembloroso como un flan. Retira la vaporera del fuego y deja que repose 1 minuto. Mantén la tortilla en el mismo recipiente y córtala en cuadrados.
Para el aliño, mezcla en un bol la salsa de soja, el aceite de sésamo, el chile y el cilantro. Moja la tortilla con el aliño; irá penetrando por las ranuras llenándola de sabor.
Pica finamente los tallos de cebolleta y extiéndelos por encima. Esparce también las semillas de sésamo.
Sirve con una ramita de perejil.
Consejo:
Para que los huevos no saquen espuma, bátelos enérgicamente con la varilla, pero sin levantarla de la base del bol.
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