Ana ha estado muy cerca de firmar un panel histórico en La ruleta de la suerte. Y es que, no bastante con haber conseguido la segunda parte del Gran Premio, la concursante ha ido a parar a la casilla de los 1.000€. Tras multiplicar esta cantidad por cuatro con una consonante repetida y aprovechar el gajo de Doble letra para aumentar más si cabe el resultado, Ana se ha colocado con un panel de 5.100€.

Sin embargo, se ha visto forzada a seguir tirando al no ser capaz de adivinar qué mensaje escondía la pantalla de Brian. Un lanzamiento que le ha permitido llevarse el gajo de Todas las vocales y, después de comprar la O, ha vuelto a probar suerte para ir a parar a la casilla de 75€.

A falta de una sola palabra, ya sin posibilidad de comprar vocales, la concursante ha dejado todo al azar. “¡No has mirado!”, le ha comentado Jorge Fernández, perdiendo el dinero en la Quiebra.

Pablo ha recogido el turno y, a pesar de resolver el panel, se ha llevado la triste cifra de 0€ al bolsillo. ¡Toda una montaña rusa de emociones que puedes disfrutar dando play al vídeo de arriba!