A PARTIR DE LAS 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Azúcar Moreno llena el plató de música
Encarna y Toñi Salazar son las cantantes de uno de los grandes himnos de nuestro país, 'Bandido'. Hoy, visitan el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su trayectoria y contarnos sus próximos proyectos.
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Encarna y Toñi Salazar siempre han sido conocidas en su conjunto, bajo el nombre de Azúcar Moreno. Ambas conocieron haciéndole los coros a sus hermanos Los Chunguitos, pero pronto triunfaron por su talento y emprendieron su propia carrera.
En 1990 fueron elegidas para representar a España en Eurovisión con su tema 'Bandido', una canción que ya se ha convertido en un himno en España. Desde ese momento, ambas se convirtieron en uno de los dúos más icónicos de nuestro país.
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Esta tarde, Azúcar Moreno se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su historia y dar a conocer su lado más personal. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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