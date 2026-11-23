Karlos Arguiñano ha presentado la ratatouille como un “pisto francés”, fruto de su incontestable parecido con la receta española. Un plato muy sencillo de preparar que tan solo requiere de las mejores verduras “de campo” para, en pocos pasos, tener el guiso totalmente listo. “Se me hace la boca agua”, comentaba el cocinero cuando estaba emplatando la ratatouille. ¡Toma nota!

Ingredientes (4 p.)

1 berenjena

1 pimiento rojo

1 pimiento amarillo

2 calabacines

2 tomates

1 cebolla

3 dientes de ajo

16 aceitunas negras

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta blanca

2-3 ramas de tomillo fresco

8-10 hojas de albahaca fresca

perejil

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Corta la berenjena en dados, introdúcelos en la sartén, sazona y cocínalos durante 5 minutos. Pásalos a una tartera (cazuela amplia y baja).

Calienta otras dos cucharadas de aceite, pela y trocea la cebolla y los ajos y sofríelos con una pizca de sal durante 5 minutos, hasta que la cebolla esté blanda y ligeramente dorada en los bordes. Pásalos también a la cazuela de la berenjena.

Pela los pimientos rojos y amarillo y saltéalos en la misma sartén con un par de cucharadas de aceite y una pizca de sal durante 5 minutos. Júntalos con el resto de las hortalizas.

Repite la operación con los calabacines. Córtalos en cubos (con piel) y sofríelos otros 5 minutos con un par de cucharadas de aceite y una pizca de sal. Asegúrate de que permanezca firme (es decir, crudo por dentro). Y añádelos a la cazuela.

Trocea los tomates (con piel) y ponlos en el vaso de la batidora. Tritura y añádelo a la cazuela. Incorpora las aceitunas y el tomillo. Y deja cocinar a fuego suave durante 30 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que todas las verduras estén bien hechas.

Reparte la ratatouille en platos hondos. Condimenta con pimienta blanca recién molida y con unas hojas de albahaca troceadas. Moja con un hilo de aceite de oliva y decora con perejil.

Consejo

Si quieres puedes preparar la ratatouille en rodajas. Córtalas finas y del mismo grosor (aproximadamente 5 mm) para que se cocinen al mismo tiempo.