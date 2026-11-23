Es indiscutible que Joaquín Padilla y su banda, así como Jorge Fernández, tienen sus preferencias musicales. Por eso, cuando la Prueba de Velocidad trae un tema más propio del rock que de otros géneros, el grupo lo suele disfrutar en mayor medida; tal y como se ha podido ver con su actuación de Arde Bogotá.

Marina ha sido la encargada de resolver el panel planteado con la frase “fundaremos Cartagena en otro sistema solar”. Una estrofa perteneciente al tema Exoplaneta que, acto seguido, la banda ha interpretado en directo.

La canción, que va de menos a más, ha sonado como una explosión de euforia en el plató, levantando el ánimo de los allí presentes. Ahora bien, ha sido el propio vocalista el que más parece haberlo pasado en grande, cerrando el número musical con una celebración en toda regla por el momento vivido: “Qué grandes son, me encanta Arde Bogotá”.

¿Quieres ver cómo ha sonado la versión de Joaquín Padilla y compañía? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.