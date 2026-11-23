La suerte no ha sido precisamente una fiel compañera para Ana, que en una triste jugada ha perdido más de 5.000€ al caer en la Quiebra. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga y se ha encomendado a la diosa fortuna en el mejor momento posible.

Pablo y Marina han perdido sus turnos en el Panel con Bote al pedir consonantes que no formaban parte de la frase que ocultaba la pantalla de Brian. Unos errores que Ana ha sabido aprovechar, utilizando el gajo de Todas las vocales en primera instancia y sumando 600€ en su segunda tirada.

Ahora bien, el éxito verdadero ha llegado cuando, en su tercer lanzamiento, apuntaba a la casilla dorada. Una tirada ejemplar que le ha permitido sumar lo acumulado en el marcador al Bote y, de este modo, ganar 2.200€ para colarse en la Gran Final.

Tienes disponible el panel completo en el vídeo de arriba: ¡no te lo pierdas!