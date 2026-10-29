Disfruta de las mejores recetas de Karlos Arguiñano con calabaza para un Halloween perfecto

Halloween no es solo una noche para pasar miedo, elegir entre truco o trato y sacar del armario los mejores disfraces. ¡La cocina también espera a los más valientes!

Por eso, hemos preparado un recopilatorio con algunas de las mejores recetas de Karlos Arguiñano que quedarán perfectas en esta ocasión. ¿El ingrediente principal? No podía ser otro: calabaza.

Elige tu opción preferida y, antes de vestirte de vampiro, fantasma o la criatura de terror que más te guste, ponte el delantal. Los fogones te esperan.

Gratinado de calabaza con jamón y queso

Un gratinado es siempre una gran decisión entre los amantes del queso; ahora bien, si además es de calabaza, el resultado es un 10 en todos los casos. Un plato fácil de preparar ideal para toda la familia. Porque, ¿quién dijo que a los más pequeños no les puede encantar la verdura? ¡Este Halloween lo disfrutarán a lo grande!

Hamburguesas de calabaza

En Halloween, los vegetarianos también lo tienen muy fácil para darse un buen capricho culinario. Las hamburguesas de calabaza son una opción sana y exquisita que, además, siempre pueden complementarse con un toque de kétchup de un rojo muy sugerente en estas fechas.

Crema de calabaza asada con setas

Con el frío de noviembre llamando a las puertas (preguntando que si truco o que si trato), llega la época de las cremas. Una de calabaza con setas es una absoluta explosión de sabor ideal para acompañar la terrorífica noche que espera este 31 de octubre.

Crema de calabaza y gambas

Por si una sola crema no era suficiente, Karlos Arguiñano también nos regaló esta deliciosa receta con gambas. Basta con 1 kilo de calabaza, 1 cebolla, 20 gramos de arroz, 24 gambas, aceite, sal y perejil para poner a punto este plato con el que cualquier menú de Halloween eleva el nivel.

Sopa de calabaza y castañas

Dejamos las cremas, pero sin cambiar de tercio. Y es que esta receta de sopa de calabaza y castañas es la opción perfecta para combatir el frío (y los fantasmas). Una opción que, puesto que no lleva aceite, resulta también de lo más sana.

Lentejas con chorizo, calabaza y borraja

Subimos el nivel de contundencia para celebrar Halloween con la tradición española de por medio. Unas buenas lentejas con chorizo, adornadas con calabaza, dan la fortaleza suficiente como para que no haya criatura de terror capaz de dar miedo en esta noche tan especial.

Risotto de calabaza

Un primer plato que tampoco falla, sea Halloween o no, es el risotto. Pero, ¿por qué no darle el toque de calabaza? Karlos Arguiñano ya nos contó como hacerlo y, de cara a esta velada tan terrorífica, nada como rescatar la receta.

Hojaldres de calabaza, setas, panceta y queso

Terminamos la lista de sugerencias con una alternativa de lo más original. Arguiñano definió esta receta como “curiosa” y, efectivamente, se presenta como la mejor forma de innovar en Halloween. Un plato que se puede utilizar tanto de entrante como de principal.

¿Tienes claro cuál de todos vas a preparar en esta terrorífica noche? Sea cual sea, recuerda que siempre puedes complementar cualquiera de estos platos con un buen postre de calabaza, poniendo la guinda a esta velada tan esperada.

¡Qué aproveche!