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ACCIDENTE URDA

Habla un amigo del maquinista del AVE fallecido en Urda: "Esto ha sido una desgracia"

El 28 de octubre, un AVE impactaba por detrás contra un tren Iryo en Urda (Toledo). En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Sergio, amigo de la infancia del maquinista de Renfe fallecido.

Amigo del maquinista

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad de la red ferroviaria española. La gravedad del siniestro, el segundo accidente mortal registrado en apenas un año, ha provocado críticas a la actuación del Gobierno y a su gestión del sistema ferroviario.

De las 554 personas que se encontraban a bordo de ambos convoyes, 74 han perdido la vida. A esta cifra se suman alrededor de heridos, cerca de 50 de ellos ingresados en hospitales, y varias personas desaparecidas.

Uno de los fallecidos es Antonio, el maquinista del AVE que impactó contra el Iryo por detrás. Todos le describían como una gran persona y un gran profesional, que alzó la voz por el deterioro del sistema ferroviario español.

Según las primeras informaciones, tras un fallo en el sistema de seguridad, Antonio recibió una orden errónea de continuar la marcha, pese a que el Iryo estaba detenido. "Esto ha sido una desgracia", afirma Sergio, amigo del maquinista.

Sergio pide respeto para su amigo y señala directamente a la gestión del sistema ferroviario. "Habría que preguntarse por qué pasan estas cosas, luego se nos llena la boca diciendo que tenemos los mejores trenes del mundo", advierte.

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