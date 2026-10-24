¿Qué come una campeona olímpica en halterofilia?: Lydia Valentín explica sus contundentes gustos

Lydia Valentín ha conquistado la cima del mundo de la halterofilia, habiendo ganado medallas olímpicas “de todos los colores”. Un éxito que no es fruto del azar, sino de extenuante esfuerzo que ha llevado a cabo desde su infancia, cuando estaba en un centro de alto rendimiento.

Joseba Arguiñano ha aprovechado su visita al programa para preguntarle sobre su dieta y la deportista ha explicado que, en el mismo centro, tenía que seguir a rajatabla las indicaciones de su nutricionista. Unas indicaciones que cambiaban según el tipo de competición que tuviera por delante en cada momento.

Sin embargo, Lydia ha confesado que “siempre ha tenido la suerte de poder comer bien” al competir en una categoría alta; todo ello manteniendo una “alimentación sana y variada”. Una dinámica nutricional que mantiene incluso hoy en día que está retirada.

Ahora bien, esto no quita que al terminar las competiciones devorara sus platos favoritos: tortilla de patata, jamón, ensalada y, haciendo honor a su tierra, botillo del Bierzo. Una comida “contundente” que le encantaba disfrutar cada vez que volvía a su tierra. Y es que, como ella misma afirma, “para estar fuerte hay que comer con fundamento”.