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Mejores momentos | 29 de octubre

El alucinante panel de 8.125 euros de Javi: “Hacía muchísimos programas que no pasaba”

Javier ha hecho historia en su paso por La ruleta de la suerte cuando, no bastante con caer una vez en la casilla de los 1.000€, repetía tirada para colocarse con un espectacular panel de 8.125€.

El alucinante panel de 8.125 euros de Javi

El alucinante panel de 8.125 euros de Javi: “Hacía muchísimos programas que no pasaba”

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Borja Tamayo
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La casilla de los 1.000€ es tan jugosa como complicada. Se encuentra en un pequeño espacio entre dos Quiebras, razón de peso como para que los concursantes pocas veces apunten a ella. Sin embargo, Javier ha ido a por todas y no solo ha caído una vez en ella: ¡ha repetido su lanzamiento!

La primera vez lo ha hecho con el panel completamente vacío, multiplicando por cuatro gracias a una consonante repetida. Ya tenía 4.000€. Acto seguido, ha utilizado el Supercomodín para sumar otros 1.000€ con la Doble letra. No bastante con esto, el concursante ha utilizado el gajo de Todas las vocales y ha dejado la pantalla de Brian mucho más clara.

Ahora bien, todavía no era lo suficientemente evidente como para resolver el panel. Javier ha seguido tirando y ha vuelto a triunfar al ir a parar de nuevo a la casilla roja. Con la L, ha triplicado los 1.000€ de nuevo y se ha plantado con la escandalosa cifra de 8.125€.

“¿Qué hora es? ¿Estamos en La ruleta noche o estamos en el de medio día?”, decía completamente alucinado Jorge Fernández: “Hacía muchísimos programas, pero muchos, muchos programas, que yo teníamos un panel con un marcador de 8.125”. Un rotundo éxito que se ha traducido en una gran ola por parte de los allí presentes.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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