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Karlos Arguiñao prepara a la sopa de arroz y merluza con patatas de la fan Antonia Mateo: “Extraordinario”

Karlos Arguiñano ha aceptado el reto de Antonia Mateo, fan del programa, y ha cocinado su deliciosa receta de sopa de arroz y merluza con patatas. Un plato “extraordinario” que no te puedes perder.

Karlos Arguiñao prepara a la sopa de arroz y merluza con patatas de la fan Antonia Mateo

Karlos Arguiñao prepara a la sopa de arroz y merluza con patatas de la fan Antonia Mateo: “Extraordinario”

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Borja Tamayo
Publicado:

Antonia Mateo, seguidora del programa, ha enviado a Karlos Arguiñano su receta de sopa de arroz y merluza con patatas. Un plato completo, elaborado “con ingredientes naturales” que, como el propio cocinero ha señalado, queda “extraordinario”. Toma nota de los pasos: son muy sencillos de seguir.

Ingredientes (4 p.)

  • 1 kg de merluza (con la cabeza)
  • 2 cebollas
  • 4 patatas
  • 100 g de arroz
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de vinagre
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 1 cucharadita de pimentón
  • perejil

Elaboración

Corta la cabeza de la merluza, retira la espina, saca los lomos y quítales la piel.

Pon a calentar abundante agua con sal en una cazuela amplia. Pela las patatas y las cebollas e introdúcelas. Incorpora la cabeza, la espina y las pieles de la merluza al caldo. Sazona y cocina durante 40 minutos.

Retira las patatas y las cebollas a un bol. Cuela el caldo y vuelve a ponerlo al fuego (reserva un par de cazos aparte para cocer luego los lomos de merluza). Introduce el arroz y deja que se cocine durante 18 minutos.

Mientras tanto, pon el caldo reservado en una sartén. Cuando hierva, introduce los lomos de merluza cortados por la mitad y las ijadas. Cocina durante 3-4 minutos y retira el pescado a un plato. Cuela el caldo que ha quedado en la sartén sobre la sopa de arroz y mezcla bien.

Para la mahonesa pon el huevo en el vaso de la batidora. Añade una pizca de sal y aceite de oliva (unos 150 ml). Pon el brazo de la batidora en el fondo del vaso (sin moverlo) y tritura hasta que emulsione. Sigue batiendo con suaves movimientos de arriba abajo hasta que consigas una salsa homogénea.

Sirve la sopa de arroz en un cuenco y espolvorea con perejil picado. Pon en cada plato una patata troceada, media cebolla partida por la mitad y la merluza. Esparce por encima mahonesa al gusto. Condimenta con una pizca de pimentón y decora con perejil.

Consejo

El arroz sigue absorbiendo líquido incluso después de apagar el fuego. Si no vas a consumir este plato en el momento, lo mejor es cocer el arroz aparte y añadirlo a la sopa justo cuando vayas a usarlo.

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