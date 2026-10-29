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Avance | El secreto

En el próximo capítulo de El secreto: Berrak amenaza con dar a su bebé en adopción si Serhat se divorcia de ella

Serhat descubre que Berrak está embarazada y que se ha hecho una transferencia embrionaria sin contárselo. Cuando él le pide explicaciones, ella le hace una amenaza: si insiste en divorciarse, dará al bebé en adopción, como hizo con Kader.

Berrak amenaza con dar a su bebé en adopción si Serhat se divorcia de ella

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat no da crédito cuando descubre lo que ha hecho Berrak a sus espaldas. La doctora le cuenta que su mujer acudió a la clínica hace unas semanas para someterse a una transferencia embrionaria. "¿Cómo has podido hacer algo así?", le pregunta, sin entender que haya tomado esa decisión.

Pero Berrak no da marcha atrás. Si Serhat sigue empeñado en divorciarse, tendrá al bebé y lo dará en adopción, igual que hizo con Kader. Así se lo dice también a Tulay: "Debería parirlo y entregártelo". Una amenaza que deja claro que Berrak no piensa ponérselo fácil a Serhat.

Mientras tanto, el secreto de Kader también sale a la luz ante sus hermanas. El empresario les explica que Kader es hija de su madre, pero Hayal no está dispuesta a perdonar lo ocurrido.

Ahora, Serhat tiene que afrontar una noticia que no esperaba y una decisión que puede cambiar el futuro de todos. ¿Seguirá adelante con el divorcio pese a la amenaza de Berrak?

El secreto, el domingo a las 22:00 horas, en Antena 3. Y, por adelantado, en atresplayer.

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