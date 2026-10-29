En el próximo capítulo de El secreto: Berrak amenaza con dar a su bebé en adopción si Serhat se divorcia de ella

Serhat no da crédito cuando descubre lo que ha hecho Berrak a sus espaldas. La doctora le cuenta que su mujer acudió a la clínica hace unas semanas para someterse a una transferencia embrionaria. "¿Cómo has podido hacer algo así?", le pregunta, sin entender que haya tomado esa decisión.

Pero Berrak no da marcha atrás. Si Serhat sigue empeñado en divorciarse, tendrá al bebé y lo dará en adopción, igual que hizo con Kader. Así se lo dice también a Tulay: "Debería parirlo y entregártelo". Una amenaza que deja claro que Berrak no piensa ponérselo fácil a Serhat.

Mientras tanto, el secreto de Kader también sale a la luz ante sus hermanas. El empresario les explica que Kader es hija de su madre, pero Hayal no está dispuesta a perdonar lo ocurrido.

Ahora, Serhat tiene que afrontar una noticia que no esperaba y una decisión que puede cambiar el futuro de todos. ¿Seguirá adelante con el divorcio pese a la amenaza de Berrak?

El secreto, el domingo a las 22:00 horas, en Antena 3. Y, por adelantado, en atresplayer.