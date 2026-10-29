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ACCIDENTE URDA

Un superviviente del accidente de tren de Urda relata los segundos siguientes al choque: "No se oía nada"

Al menos 69 personas han fallecido en el accidente de tren de Urda. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Juan Francisco, superviviente del choque.

Juan Francisco

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Al menos 69 personas han fallecido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El 28 de octubre, un tren de Renfe chocaba contra un Iryo que estaba detenido en la vía, provocando el descarrilamiento de varios vagones. Un accidente que parece atribuirse a un fallo humano, que fue ocasionado tras la caída de los sistemas de seguridad.

El accidente llega nueve meses después de la tragedia de Adamuz, donde fallecieron 46 personas. En menos de un año, este nuevo accidente ya lo supera en cifras y preocupa especialmente por las condiciones de seguridad del sistema ferroviario español.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Francisco, uno de los pasajeros del AVE siniestrado que, por suerte, ha sobrevivido. Este nos ha contado cómo se vivieron los segundos inmediatamente posteriores al choque de los trenes.

"Cuando desperté del golpe que me dejó semiinconsciente, no se oía nada", afirma Juan Francisco. Al principio, todos los pasajeros se miraron entre sí y se tocaron para reconocerse en un silencio extraño. "Poco a poco, comenzaron a oírse llantos, lloros, auxilios", recuerda.

Todas las miradas están puestas en el sistema ferroviario español. ¿Qué pudo fallar? ¿Se trató tan solo de un fallo humano?

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