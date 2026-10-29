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Juanma Moreno denuncia la falta de seguridad del sistema ferroviario: "Ahora mismo, yo no viajaría en AVE"

El accidente de tren de Urda (Toledo) se suma a la tragedia de Adamuz de hace nueve meses. Dos graves catástrofes ferroviarias que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado en Y ahora Sonsoles.

Juanma Moreno

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El choque de dos trenes de alta velocidad a la altura de Urda (Toledo) ha puesto en duda la seguridad ferroviaria. Es el segundo accidente mortal en un año y muchos apuntan a la gestión del Gobierno.

De los 554 pasajeros que viajaban entre los dos trenes, al menos 74 han fallecido. Además, un número aún indeterminado de personas continúan desaparecidas y alrededor de 50, hospitalizadas.

Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha denunciado ambas catástrofes en nuestro país, que han ocurrido en la misma vía, la de Madrid-Andalucía. "Llevamos un año terrible", advierte Juanma Moreno, "ayer le exigí al Gobierno que revise toda la línea".

Sonsoles Ónega le ha preguntado al presidente de la Junta de Andalucía si volvería a viajar en tren en este momento, algo ante lo que Juanma Moreno ha respondido con contundencia: "Ahora mismo, yo no viajaría en AVE, por lo menos en la línea Madrid-Andalucía hasta que no sea revisada".

El presidente de la Junta ha denunciado la falta de recursos y mantenimiento de la línea ferroviaria. "No siento ningún tipo de seguridad", sentencia Juanma Moreno.

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