Renfe habilita el teléfono 900 10 10 20 para atender a las víctimas del choque de trenes en Toledo

Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares y ruega a quienes tengan un billete para el corredor de Madrid-Andalucía que no acudan hoy a las estaciones.

Renfe informó este miércoles a través de sus redes sociales del teléfono dirigido a familiares y afectados por el accidente de tren que tuvo lugar esta mañana, cuando un tren AVE y un Iryo chocaron a la altura de Urda, en Toledo, provocando al menos 39 muertos.

Renfe ruega que ese teléfono no se use para cualquier otra gestión o petición de información. También pide a quienes tengan un billete para el corredor de Madrid-Andalucía que no acudan hoy a las estaciones a gestionarlo.

La circulación entre Madrid y Andalucía está suspendida hasta nuevo aviso. Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias, va a instalar un punto de atención a los afectados en la estación de Atocha en Madrid, en la de Sevilla-Santa Justa y en la de Córdoba-Julio Anguita.

¿Cuántos pasajeros viajaban en los trenes?

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado de que el tren Iryo accidentado este miércoles en Urda (Toledo) viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que el AVE llevaba 397 pasajeros.

Los servicios de emergencia han habilitado varios pabellones de atención a las víctimas en la localidad toledana, a la que se ha desplazado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha cancelado su agenda de este miércoles.

La colisión de esos dos trenes ha ocasionado al menos 10 muertos y numerosos heridos, y hasta allí se han trasladado numerosas unidades de bomberos, ambulancias, al tiempo que Renfe ha anunciado que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares.