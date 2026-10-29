Juanma Moreno, tras la confirmación del fallecimiento de Fátima Báñez: "Nos hemos quedado muy tocados"

La preocupación por la seguridad ferroviaria vuelve a estar en el centro del debate tras un grave accidente ocurrido apenas nueve meses después de la catástrofe de Adamuz. El accidente tuvo lugar durante la mañana del 28 de octubre en Urda (Toledo) cuando un tren de Renfe colisionó por la parte trasera con un convoy de Iryo, causando el descarrilamiento de varios de sus vagones.

El balance provisional de la tragedia asciende a 74 víctimas mortales y cerca de 200 heridos. Además, todavía hay personas desaparecidas y continúan las labores de búsqueda y rescate sobre el terreno.

Una de las víctimas mortales del accidente es Fátima Báñez, exministra de Empleo del Partido Popular con Mariano Rajoy. Una noticia que ha conmocionado a miembros de su partido que la conocían, como Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

"Yo intuía que iba en ese tren, pero pensé que no sería tan grave", confiesa Juanma Moreno. Sin embargo, la confirmación de la muerte de Fátima ha roto por completo a su entorno: "Nos hemos quedado muy tocados, no nos lo esperábamos".

Juanma Moreno ha insistido en el sentimiento de "impotencia" y "rabia" que sienten ante las dos tragedias de este año. "Llevamos un año terrible", señala, "nunca pensé que podría pasar esto".