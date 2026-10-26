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Receta de rollitos de pollo y bacon con salsa de piquillo: “Joseba, te van a dar un premio”

Joseba Arguiñano ha preparado junto a su padre unos sencillísimos rollitos de pollo y bacon con salsa de piquillo. Una receta de lo más apetecible que Karlos Arguiñano ha categorizado de ideal para los jóvenes.

Rollitos de pollo y bacon con salsa de piquillo

Los exquisitos rollitos de pollo y bacon con salsa de piquillo: “A los jóvenes les tiene que encantar”

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Borja Tamayo
Publicado:

Karlos Arguiñano ha dado la bienvenida a su hijo Joseba para cederle los mandos de la cocina. De este modo, ambos han preparado unos deliciosos rollitos de pollo y bacon con salsa de piquillo que, tal y como se ha podido apreciar, resultan de lo más sencillos de preparar. ¡No te pierdas la receta!

Ingredientes (4 p.)

Para los rollitos

  • 8 filetes de pechuga de pollo
  • 16 lonchas de bacon ahumado
  • 8 champiñones portobello
  • 1 calabacín
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • perejil

Para la salsa de pimiento del piquillo

  • 10 pimientos del piquillo
  • 250 g de nata líquida
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal

Elaboración

Corta el calabacín en tiras largas (16 unidades) con ayuda de una mandolina. Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén y saltea las láminas de calabacín vuelta y vuelta. Retíralas a un plato y resérvalas.

Calienta un par de cucharadas más de aceite en la misma sartén y saltea los champiñones unos 2 minutos por cada lado. Corta cada uno en 4 láminas.

Mezcla en un bol el ajo, la cebolla, el pimentón y una pizca de sal.

Para los rollitos, extiende en un plato dos lonchas de bacon una al lado de la otra. Coloca encima un filete de pechuga y condiméntala con la mezcla de especias. Extiende sobre el pollo dos tiras de calabacín y 4 láminas de portobello. Haz un rollito y sujétalo con 2 palos de brocheta. Colócalo en una bandeja de horno y esparce por encima una pizca más de mezcla de especias. Repite la operación hasta hacer 8 rollitos. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 12-15 minutos.

Para la salsa de piquillo, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Trocea los piquillos y saltéalos durante 5 minutos aproximadamente. Sazona y vierte la nata. Deja reducir durante 5 minutos. Tritura hasta conseguir una salsa fina y homogénea.

Haz una cama de salsa de piquillo en cada plato y coloca encima 2 rollitos por ración. Decora con perejil.

Consejo

Al sacar los rollitos del horno, retira los palillos: dales unas vueltecitas para que se suelten y después, tira.

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