SENCILLOS Y DELICIOSOS
Receta de rollitos de pollo y bacon con salsa de piquillo: “Joseba, te van a dar un premio”
Joseba Arguiñano ha preparado junto a su padre unos sencillísimos rollitos de pollo y bacon con salsa de piquillo. Una receta de lo más apetecible que Karlos Arguiñano ha categorizado de ideal para los jóvenes.
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Karlos Arguiñano ha dado la bienvenida a su hijo Joseba para cederle los mandos de la cocina. De este modo, ambos han preparado unos deliciosos rollitos de pollo y bacon con salsa de piquillo que, tal y como se ha podido apreciar, resultan de lo más sencillos de preparar. ¡No te pierdas la receta!
Ingredientes (4 p.)
Para los rollitos
- 8 filetes de pechuga de pollo
- 16 lonchas de bacon ahumado
- 8 champiñones portobello
- 1 calabacín
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cebolla en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- perejil
Para la salsa de pimiento del piquillo
- 10 pimientos del piquillo
- 250 g de nata líquida
- aceite de oliva virgen extra
- sal
Elaboración
Corta el calabacín en tiras largas (16 unidades) con ayuda de una mandolina. Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén y saltea las láminas de calabacín vuelta y vuelta. Retíralas a un plato y resérvalas.
Calienta un par de cucharadas más de aceite en la misma sartén y saltea los champiñones unos 2 minutos por cada lado. Corta cada uno en 4 láminas.
Mezcla en un bol el ajo, la cebolla, el pimentón y una pizca de sal.
Para los rollitos, extiende en un plato dos lonchas de bacon una al lado de la otra. Coloca encima un filete de pechuga y condiméntala con la mezcla de especias. Extiende sobre el pollo dos tiras de calabacín y 4 láminas de portobello. Haz un rollito y sujétalo con 2 palos de brocheta. Colócalo en una bandeja de horno y esparce por encima una pizca más de mezcla de especias. Repite la operación hasta hacer 8 rollitos. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 12-15 minutos.
Para la salsa de piquillo, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Trocea los piquillos y saltéalos durante 5 minutos aproximadamente. Sazona y vierte la nata. Deja reducir durante 5 minutos. Tritura hasta conseguir una salsa fina y homogénea.
Haz una cama de salsa de piquillo en cada plato y coloca encima 2 rollitos por ración. Decora con perejil.
Consejo
Al sacar los rollitos del horno, retira los palillos: dales unas vueltecitas para que se suelten y después, tira.
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