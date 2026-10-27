Karlos Arguiñano prepara el “clásico en casa de su suegra”: ensalada de pimientos morrones con sardinillas

Parece mentira que una receta tan fácil de preparar como la ensalada de pimientos morrones con sardinillas de Karlos Arguiñano resulte tan apetecible. En poco más de media hora, el chef nos ha regalado este plato que, según ha contado, es todo un “clásico en casa de su suegra”. ¡Sigue esos sencillos pasos para disfrutarla!

Ingredientes (4 p.)

3 pimientos morrones rojos

16 sardinillas en aceite (conserva)

2 huevos

1 cebolleta

1 diente de ajo

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Pon agua en un cazo. Cuando hierva, introduce los huevos y deja que se cocinen durante 10 minutos. Pela y córtalos en cuartos. Resérvalos.

Lava los pimientos, ábrelos por la mitad (a lo largo) y retira todas las semillas y hebras blancas. Colócalos en la bandeja de horno, con la piel hacia arriba y condiméntalos con aceite y sal. Hornea a 190ºC durante 25-30 minutos. Deja que se atemperen, pélalos, haz unas tiras con las manos y ponlas en un bol.

Corta la cebolleta en juliana fina y agrégala al bol. Pela y pica finamente el diente de ajo y añádelo. Sazona y moja con aceite de oliva. Mezcla bien.

Reparte los pimientos en los platos con medio huevo cocido y 4 sardinas por ración. Decora con una hoja de perejil.

Consejo

Para una ensalada, las sardinillas pequeñas son mucho mejores que las sardinas grandes. Su tamaño permite colocarlas enteras, su espina apenas se percibe y su textura es mucho más tierna y delicada en boca.