¡Llegó la época de lentejas! Así es la receta de Karlos Arguiñano

Hay pocas cosas más reconfortantes que un buen plato de lentejas cuando llega el frío. Por eso, ahora que las temperaturas ya están bajando, Karlos Arguiñano ha aprovechado para presentar su propia receta de lentejas con chorizo y patatas. Un plato tradicional que, como bien nos demuestra el cocinero, cualquiera puede preparar en su propia casa.

Ingredientes (4 p.)

400 g de lentejas

200 g de chorizo

1 cebolla

1 zanahoria

1 patata

16 guindillas en vinagre

aceite de oliva virgen extra

sal

1 cucharadita de pimentón

perejil

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y corta la cebolla y la zanahoria en dados pequeños e introdúcelas en la cazuela. Sazona y deja que se pochen a fuego suave durante 10-12 minutos.

Corta el chorizo en rodajas, agrégalo a la cazuela y rehoga bien. Añade el pimentón y remueve. Incorpora las lentejas, cubre con agua, sazona, tapa y cocina a fuego medio durante 35-40 minutos.

Pela la patata, cáscala en trozos de bocado e incorpórala a la cazuela. Tapa y cocina durante 15 minutos más. Remueve con la cuchara cada cierto tiempo para que la patata no se pegue en el fondo.

Corta las guindillas en rodajas.

Sirve las lentejas en platos hondos y reparte las guindillas por encima. Decora con una hoja de perejil.

Consejo

Para un sabor más limpio, hierve el chorizo entero en un cazo aparte durante unos 5 minutos; así soltará el exceso de grasa antes de añadirlo a las lentejas.