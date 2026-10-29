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Mejores momentos | 29 de octubre

¡Crossover de La ruleta y Entre tierras!: Itziar Miranda sorprende en el plató para presentar el regreso de la serie

Entre tierras está de vuelta y, para celebrarlo, la actriz Itziar Miranda ha irrumpido en el plató de La ruleta de la suerte. ¿Ganas de que empiece la segunda temporada?

Itziar Miranda sorprende en el plató para presentar el regreso de la serie

¡Crossover de La ruleta y Entre tierras!: Itziar Miranda sorprende en el plató para presentar el regreso de la serie

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Borja Tamayo
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La primera temporada de Entre tierras fue un rotuno éxito que conquistó Antena 3 en 2024. Ahora, dos años después, la ficción de Megan Montaner y Rodolfo Sancho está de vuelta con una entrega que promete “nuevas tramas y amores prohibidos”.

Este era precisamente el panel propuesto durante la Prueba de Velocidad que Laura ha resuelto perfectamente. Acto seguido, la actriz Itziar Miranda ha irrumpido en el plató, regalándonos el crossover perfecto entre la serie y el programa.

“Estoy feliz de estar aquí”, empezaban diciendo la intérprete: “Me encanta”. De igual modo, Miranda ha dejado claro la enorme ilusión que le hace poder ver por fin Entre tierras 2 en Antena 3: “¡Qué emoción, se estrena hoy!”, exclamaba, antes de anticipar “la nueva familia” que va a poner las cosas muy difíciles a los protagonistas.

No te pierdas Entre tierras 2, los jueves a partir de las 23 horas en Antena 3.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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