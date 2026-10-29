Efemérides de hoy 29 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 29 de octubre?

El 29 de octubre de 1956, la revista de tebeos francesa Pilote publica su primer número, una recopilación de distintas tiras cómicas enfocadas en el público juvenil y que, en su página veinte, encontraríamos el debut y primera historia de Astérix, el galo. Creado por el guionista René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo, esta publicación asentó la esencia que caracterizaría al personaje durante los futuros años: un pequeño galo llamado Astérix que resiste, junto a su aldea, contra la invasión del Imperio Romano.

Astérix se convirtió en un éxito internacional. La serie comenzó a aparecer en las estanterías de librerías de todo el mundo y que impulsaron la creación de distintas adaptaciones en diferentes medios como la televisión, el cine o los videojuegos.

Un 29 de octubre, pero de 2015, el Partido Comunista de China anuncia el fin de la política del hijo único y permite dos por pareja. La medida llevaba impuesta desde 1979, bajo el mandato de Deng Xiaoping, y tuvo como objetivo frenar el crecimiento exponencial de la población para prevenir el colapso en los recursos alimentarios, de salud y económicos. La decisión de revocar esta norma se debió principalmente a diferentes factores sociodemográficos: por primera vez en 2012, la población en edad de trabajar comenzó a contraerse; se estimó que para 2030 un cuarto de la población superaría los 60 años; y, debido a las preferencias culturales de la sociedad china, se generó una notable brecha de género (registrando hasta 115 niños nacidos por cada 100 niñas).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de octubre?

1787.- Se estrena la ópera "Don Giovanni", de Mozart, en el Teatro Estatal de Praga.

1901.- Se inaugura el funicular del Tibidabo, en Barcelona, el primer ferrocarril de este tipo construido en España.

1923.- En Turquía, Kemal Ataturk ocupa la presidencia de la nueva República.

1871.- Amadeo

1933.- José Antonio Primo de Rivera funda la Falange Española tras un discurso en Madrid.

1947.- Se funda en Bruselas el Acuerdo de Unión Aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más conocido como Benelux.

1964.- Se forma la República de Tanzania de la unión de dos estados: Tanganica y Zanzíbar.

1993.- Es liberado en España el industrial Julio Iglesias Zamora tras permanecer 117 días secuestrado por la organización terrorista ETA.

2008.- Es lanzado al espacio el "Simón Bolívar", el primer satélite de telecomunicaciones de Venezuela construido en China.

2013.- Turquía inaugura el primer túnel bajo el Bósforo que une Europa con Asia.

2022.- Mueren al menos 154 personas y más de un centenar resultan heridas en una estampida durante las celebraciones de Halloween en Seúl (Corea del Sur).

¿Quién nació el 29 de octubre?

1882.- Jean Giraudoux, escritor francés.

1930.- Basilio Martín Patino, cineasta español.

1943.- Domingo Ynduraín, filólogo español.

1947.- Richar Dreyfuss, actor estadounidense.

1967.- Rufus Sewell, actor británico.

1971.- Winona Ryder, actriz estadounidense.

1996.- Emilia Mernes, cantante argentina.

¿Quién murió el 29 de octubre?

1911.- Joseph Pulitzer, editor estadounidense.

1950.- Gustavo V, rey de Suecia.

1981.- Georges Brassens, músico francés.

2003.- Franco Corelli, tenor italiano.

2013.- Graham Stark, actor británico.

2014.- Rosa Posada, política española.

2024.- Teri Garr, actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 29 de octubre?

Hoy, 29 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ictus.

Horóscopo del 29 de octubre

Los nacidos el 29 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre, se celebra san Narciso de Gerona.