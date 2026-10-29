José Trigueros, sobre el accidente de trenes: "¿Cómo es posible que en el siglo XXI un sistema de seguridad dependa del error humano?"

Ya han pasado 24 horas del trágico accidente de trenes de Urda, en Toledo. Hoy conocemos algunos detalles más de lo ocurrido antes de la colisión entre el AVE y el Iryo.

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ya conectó con nosotros en la jornada de ayer, inmediatamente después de conocer la noticia. Nos contaba que no daba crédito a lo ocurrido y mostraba su indignación ante lo sucedido, que calificaba como "lo más grave que ha existido en un accidente".

"Si un sistema de seguridad depende de un error humano, mal vamos"

Más allá del error humano al que apuntan las palabras del Ejecutivo, se puede observar que detrás existe un fallo en el sistema. Ante esto, Trigueros lo tenía claro: "Si un sistema de seguridad depende de un error humano, mal vamos". "¿Por qué se llega en el siglo XXI a que una persona tome una decisión de ese calibre?", se preguntaba, planteando una posible situación de estrés en el centro de control.

Al entrar en los detalles técnicos, apunta a un doble fallo. Comenta que no solo ha fallado el sistema LZB, por el que había seis trenes parados, sino que también falló el sistema denominado ASFA, que, según explica, "es un bloqueo de señalización lateral que, si funciona y detecta una señal en rojo, activa el frenado automático del tren".

"Hay muchas incógnitas"

Tras plantear este fallo también en el sistema de refuerzo y recordar las llamadas entre los maquinistas y el centro de control de Adif, Trigueros se pregunta qué se veía en sus pantallas. No cree que pudieran tener constancia de que había dos trenes en la misma vía. "Hay muchas incógnitas", señala.

Hemos podido conocer que la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid arrancó con el sistema de seguridad de circulación LZB, pero que este estaba previsto sustituirse. Tras una prórroga en julio de este mismo año, el sistema seguía en pleno proceso de sustitución por el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) en el momento del accidente.

Ahora, Trigueros se pregunta si este proceso de sustitución pudo influir en la colisión. En ese caso, pide que "se debe proteger la seguridad de los viajeros ante cualquier variación técnica".

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