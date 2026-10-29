Selena Gomez y Demi Lovato rompen Internet al reunirse para recrear sus vídeos de hace casi 20 años y su película Disney juntas: "Siempre, inseparables"

Las estrellas de Disney Channel, Selena Gomez y Demi Lovato, han hecho realidad el sueño de toda una generación de seguidores al reunirse 17 años después del estreno de Programa de protección para princesas.

Las artistas, conocidas popularmente por sus fans bajo el apodo Delena, han vuelto a juntarse para protagonizar una campaña especial de Rare Beauty (la firma de cosméticos de Selena Gomez) titulada Still Making Each Other Blush (Aún haciéndonos sonrojar), rindiendo homenaje a su amistad, sus recuerdos en Disney Channel y los vídeos caseros que grababan para YouTube en su adolescencia.

La producción de la campaña recuerda de manera directa la película que coprotagonizaron en 2009. En las imágenes principales, las cantantes recrean la estética y la pose del póster original luciendo tiaras, vestidos de gala y versiones actualizadas de los estilismos de sus personajes.

Selena Gomez vuelve a vestir de azul en referencia a Carter Mason, mientras que Demi Lovato lleva un vestido amarillo en guiño a la princesa Rosalinda.

Además de la sesión fotográfica, ambas han publicado un vídeo promocional en el canal de YouTube de Gomez que recupera el espíritu de The Demi and Selena Show, la serie de vídeos que compartían en esta plataforma en 2008.

Ambientado en un dormitorio decorado con recuerdos de la película, el vídeo muestra a las dos artistas bromeando, respondiendo preguntas, bailando y haciendo playback del tema One and the Same (la canción que grabaron juntas para la película).

Esta colaboración comercial incluye el lanzamiento del set en edición limitada Delena Soft Pinch Liquid Blush Bundle, comercializado exclusivamente en la web de la marca por 50 dólares. El paquete incluye una brocha (Soft Pinch Blush Brush) y dos tonos del colorete líquido de la firma: Hope (un rosa malva neutro asociado con Selena) y Virtue (un tono melocotón beige elegido por Demi).

A través de un comunicado oficial, Demi Lovato ha expresado la emoción que le ha supuesto volver a trabajar con su amiga de la infancia: "Selena y yo hemos compartido muchos recuerdos a lo largo de los años, desde nuestra infancia; por eso, poder conectar de esta manera, en una campaña que nos resulta tan nostálgica a ambas, es como cerrar un círculo".

"Me encanta su colorete líquido desde que lanzó la marca, así que fue muy divertido trabajar en esto. Estar juntas en el set fue como volver a nuestras antiguas habitaciones, grabando videos para YouTube y jugando con maquillaje", añadía.

Por su parte, Selena Gomez ha destacado el vínculo imborrable que las une pese al paso del tiempo: "Las experiencias que he compartido con Demi son realmente únicas. Reunirnos para esta campaña ha sido un bonito recordatorio de esa historia y una oportunidad para celebrar quiénes somos hoy. Siempre, inseparables".

La historia compartida por ambas estrellas comenzó cuando eran niñas al coincidir en el programa infantil Barney & Friends, antes de saltar a la fama global en Disney Channel con Los magos de Waverly Place (Gomez) y Camp Rock (Lovato).

Pese a que sus trayectorias profesionales tomaron caminos distintos y atravesaron etapas marcadas por el distanciamiento público, las artistas iniciaron su acercamiento el pasado mes de abril de 2026, cuando Selena acudió en Orlando (Florida) a la noche inaugural de la gira It's Not That Deep de Lovato, escenificando su primer reencuentro público en casi una década antes de lanzar esta colaboración.