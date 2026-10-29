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Los infalibles buñuelos de viento con toffee de Karlos Arguiñano: “Sencillos, ricos y caseritos”

Los tradicionales buñuelos son un postre infalible y, si van con un delicioso toffee, el resultado es ya de primer nivel. ¿Quieres aprender a prepararlos? Esta es la receta de Karlos Arguiñano.

Los infalibles buñuelos de viento con toffee de Karlos Arguiñano: “Sencillos, ricos y caseritos”

Los infalibles buñuelos de viento con toffee de Karlos Arguiñano: “Sencillos, ricos y caseritos”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Hay pocos postres más tradicionales que los buñuelos de viento y Karlos Arguiñano ha traído una receta “sencilla, rica y caserita”. Un plato que nunca falla y que, siguiendo los pasos del cocinero, te saldrán a pedir de boca. ¡Irresistibles!

Ingredientes (4 p.)

65 g de harina

15 g de mantequilla

125 ml de agua

20 g de azúcar

2 huevos

ralladura de 1/4 de limón

aceite de girasol

sal

1-2 cucharadas de azúcar glas

hojas de menta para decorar

Para el toffee

50 g de azúcar

200 ml de nata líquida

Elaboración

Pon a calentar el agua en una cazuela. Agrega la mantequilla, una pizca de sal, la ralladura de limón y el azúcar. Cuando empiece a hervir y la mantequilla esté fundida, aparta el cazo del fuego, incorpora la harina y mezcla bien con una varilla.

Pasa la masa a un bol grande. Casca un huevo, añádelo al bol y mezcla bien hasta que quede totalmente incorporado. Casca el otro huevo, agrégalo y vuelve a mezclar hasta que consigas una masa homogénea. Tapa el bol con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente de 1 a 2 horas.

Para preparar el toffee, pon una sartén al fuego y añade el azúcar. Deja que se caliente hasta que se cristalice y se funda, formando un caramelo tostado. Calienta la nata en un cazo, agrégala a la sartén con cuidado y remueve la mezcla hasta que se integre todo bien y quede homogéneo. Pasa el toffee a una jarrita y deja que se enfríe.

Calienta abundante aceite de girasol en una cazuela (unos 4-5 dedos). Con 2 cucharillas, coge pequeñas porciones de masa y suéltalas sobre el aceite. Fríelas (a tandas) a fuego suave hasta que se inflen, se den la vuelta y se doren.

Retira los buñuelos a una fuente cubierta con papel absorbente de cocina para eliminar el exceso de aceite.

Esparce unas gotas de toffee en cada plato y coloca encima 4 buñuelos. Espolvorea con una pizca de azúcar glas y decora con una hojita de menta.

Consejo

Fríe los buñuelos a fuego medio-suave (en torno a 170 °C) con aceite abundante. Si el aceite está muy caliente por fuera se dorarán antes de hincharse; si está frío, absorberán demasiada grasa.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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