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SENCILLA Y SABROSA

La cazuela de fideos con costilla de cerdo más fácil de preparar: ideal para el cambio de tiempo

Karlos Arguiñano ha aprovechado el cambio de tiempo para preparar una deliciosa cazuela de fideos con costilla de cerdo. ¿Lo mejor de esta receta? Es tan sabrosa como sencilla de cocinar.

Cazuela de fideos con costilla de cerdo

La cazuela de fideos con costilla de cerdo más fácil de preparar: ideal para el cambio de tiempo

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Borja Tamayo
Publicado:

El frío ya está aquí y es el momento perfecto para comer en caliente. Por eso, Karlos Arguiñano ha preparado una cazuela de fideos con costilla de cerdo que, como bien demuestra la receta, resulta de lo más sencilla de cocinar. ¿Quieres aprender? Toma nota de todos los pasos.

Ingredientes (4 p.)

  • 400 g de fideos para fideuá
  • 400 g de costilla de cerdo
  • 1 cebolleta
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento verde
  • 250 g de champiñones
  • 2 cucharadas de salsa de tomate
  • 100 ml de vino blanco
  • 1 l de caldo de carne
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración

Tuesta los fideos en una sartén sin aceite hasta que estén dorados. Resérvalos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta la costilla en palitos, sazónalos y sofríelos hasta que se doren. Después, retíralos a un plato.

Pica finamente la cebolleta y el pimiento, pela y pica los ajos y sofríe todo en la misma cazuela. Sazona y deja pochar a fuego moderado durante 8-10 minutos.

Corta los champiñones en cuartos y agrégalos a la cazuela. Sazona y cocina hasta que se doren, unos 6-8 minutos. Cuando lo champiñones estén a punto, vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Añade la salsa de tomate y rehoga bien. Vierte el caldo. Cuando empiece a hervir, incorpora la costilla y los fideos. Mezcla todo y cocina durante 10-12 minutos.

Sirve los fideos con costilla y decora con una hoja de perejil.

Consejo

Si la fideuá te gusta más seca, deja que el caldo se consuma por completo; si la prefieres melosa, apaga el fuego cuando aún quede un poco de caldo y déjala reposar durante 2-3 minutos.

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