Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sorprende a tu familia

Las recetas de Karlos Arguiñano para Halloween: ¡Un menú de muerte!

Disfruta de la selección de las mejores recetas de Karlos Arguiñano para celebrar Halloween en familia o con amigos. Unos platos sencillos y fáciles de hacer con los que disfrutarás de una comida de miedo.

Las recetas de Karlos Arguiñano para Halloween

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Entrantes

Para abrir boca en Halloween te proponemos comenzar con un delicioso gratinado de calabaza con jamón o unos crujientes hojaldres.

  • Gratinado de calabaza con Jamón

Un entrante muy sencillo con ingredientes naturales que se hace en el horno. La única complicación es pochar las verduras.

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"
  • Hojaldres de calabaza, panceta, setas y queso

Un bocado exquisito con el que podrás sacar partido a la calabaza, la hortaliza protagonista en todos los hogares en Halloween.

Hojaldres de calabaza, setas, panceta y queso

Primer plato

Para entrar en calor en estos días de frío no hay nada mejor que una exquisita crema de calabaza.

  • Crema de calabaza y gambas

Una receta muy sencilla elaborada con esta hortaliza de temporada que puedes hacer en pocos minutos y cuyo resultado es espectacular. La crema de calabaza es la opción perfecta para entrar en calor en la noche de Halloween.

Arguiñano: receta de crema de calabaza y gambas "con un puntito de espesor"

Plato principal

Si lo que necesitas es un plato que te aporte toda la energía para poder celebrar Halloween en familia esta opción de migas del pastor es perfecta para la ocasión.

  • Migas del pastor

Una receta perfecta para preparar en media hora y reconfortante para coger energía en un día tan señalado como Halloween. Karlos Arguiñano nos enseña este plato de de migas exquisitas para conquistar a tus comensales.

La receta de Arguiñano para el fin de semana: migas del pastor

Postres

Y como colofón de este menú de Halloween con recetas de Karlos Arguiñano te proponomes dos opciones para cerrar este menú.

  • Pastel de calabaza

Eva Arguiñano nos ha enseñado paso a paso a preparar esta tarta rusa en la que la calabaza es la gran protagonista. Una receta elegante y esponjosa con la que dejarás sin palabras a tus invitados en Halloween.

Pastel de calabaza
  • Flan de calabaza

Con este postre express, Karlos Arguiñano nos ha mostrado como preparar un rico y fácil flan de calabaza para cerrar una cena de miedo en la noche de Halloween.

Flan de calabaza con helado de nata

Recetas sencillas, ricas y divertidas de la mano de Karlos Arguiñano para que disfrutes en familia o con amigos de Halloween.

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra: “Dio de comer a 40.000 personas”

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Las recetas de Karlos Arguiñano para Halloween

Las recetas de Karlos Arguiñano para Halloween: ¡Un menú de muerte!

Una corista de Amaia Romero aterriza en La Voz: “Es el mayor sueño que una persona puede tener”

Una corista de Amaia Romero aterriza en La Voz: “Es el mayor sueño que una persona puede tener”

Brian en La ruleta de la suerte

Tito sueña con ser presentador de La ruleta de la suerte y Brian reacciona: “No lo digas muy alto”

Melendi en La Voz
A las 22.00 horas

“Empieza realmente la competición”: La Voz eleva la presión al máximo con la llegada de las batallas

Lydia Valentín explica sus contundentes gustos
ASÍ LO CUENTA

¿Qué come una campeona olímpica en halterofilia?: Lydia Valentín explica sus contundentes gustos

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”
Durante la Silla Azul

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

Alberto explicó que la incapacidad de su padre no estaba en el vocabulario, ya que su nombre está incluso en los agradecimientos del María Moliner, sino que fue por otro motivo.

Juan del Val en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

La "cronología" de los enfados de Juan del Val: Nuria Roca explica que "se cabrea como un mono"

Nuria Roca ha abierto un peligroso cajón durante la tertulia de El Hormiguero: ¿cómo son los enfados de Juan del Val?

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Vuelve la diversión y la emoción con La ruleta de la suerte noche: “Una experiencia única”

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

Publicidad