Las recetas de Karlos Arguiñano para Halloween: ¡Un menú de muerte!

Entrantes

Para abrir boca en Halloween te proponemos comenzar con un delicioso gratinado de calabaza con jamón o unos crujientes hojaldres.

Gratinado de calabaza con Jamón

Un entrante muy sencillo con ingredientes naturales que se hace en el horno. La única complicación es pochar las verduras.

Hojaldres de calabaza, panceta, setas y queso

Un bocado exquisito con el que podrás sacar partido a la calabaza, la hortaliza protagonista en todos los hogares en Halloween.

Primer plato

Para entrar en calor en estos días de frío no hay nada mejor que una exquisita crema de calabaza.

Crema de calabaza y gambas

Una receta muy sencilla elaborada con esta hortaliza de temporada que puedes hacer en pocos minutos y cuyo resultado es espectacular. La crema de calabaza es la opción perfecta para entrar en calor en la noche de Halloween.

Plato principal

Si lo que necesitas es un plato que te aporte toda la energía para poder celebrar Halloween en familia esta opción de migas del pastor es perfecta para la ocasión.

Migas del pastor

Una receta perfecta para preparar en media hora y reconfortante para coger energía en un día tan señalado como Halloween. Karlos Arguiñano nos enseña este plato de de migas exquisitas para conquistar a tus comensales.

Postres

Y como colofón de este menú de Halloween con recetas de Karlos Arguiñano te proponomes dos opciones para cerrar este menú.

Pastel de calabaza

Eva Arguiñano nos ha enseñado paso a paso a preparar esta tarta rusa en la que la calabaza es la gran protagonista. Una receta elegante y esponjosa con la que dejarás sin palabras a tus invitados en Halloween.

Flan de calabaza

Con este postre express, Karlos Arguiñano nos ha mostrado como preparar un rico y fácil flan de calabaza para cerrar una cena de miedo en la noche de Halloween.

Recetas sencillas, ricas y divertidas de la mano de Karlos Arguiñano para que disfrutes en familia o con amigos de Halloween.