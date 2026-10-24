Sorprende a tu familia
Las recetas de Karlos Arguiñano para Halloween: ¡Un menú de muerte!
Disfruta de la selección de las mejores recetas de Karlos Arguiñano para celebrar Halloween en familia o con amigos. Unos platos sencillos y fáciles de hacer con los que disfrutarás de una comida de miedo.
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Entrantes
Para abrir boca en Halloween te proponemos comenzar con un delicioso gratinado de calabaza con jamón o unos crujientes hojaldres.
- Gratinado de calabaza con Jamón
Un entrante muy sencillo con ingredientes naturales que se hace en el horno. La única complicación es pochar las verduras.
- Hojaldres de calabaza, panceta, setas y queso
Un bocado exquisito con el que podrás sacar partido a la calabaza, la hortaliza protagonista en todos los hogares en Halloween.
Primer plato
Para entrar en calor en estos días de frío no hay nada mejor que una exquisita crema de calabaza.
- Crema de calabaza y gambas
Una receta muy sencilla elaborada con esta hortaliza de temporada que puedes hacer en pocos minutos y cuyo resultado es espectacular. La crema de calabaza es la opción perfecta para entrar en calor en la noche de Halloween.
Plato principal
Si lo que necesitas es un plato que te aporte toda la energía para poder celebrar Halloween en familia esta opción de migas del pastor es perfecta para la ocasión.
- Migas del pastor
Una receta perfecta para preparar en media hora y reconfortante para coger energía en un día tan señalado como Halloween. Karlos Arguiñano nos enseña este plato de de migas exquisitas para conquistar a tus comensales.
Postres
Y como colofón de este menú de Halloween con recetas de Karlos Arguiñano te proponomes dos opciones para cerrar este menú.
- Pastel de calabaza
Eva Arguiñano nos ha enseñado paso a paso a preparar esta tarta rusa en la que la calabaza es la gran protagonista. Una receta elegante y esponjosa con la que dejarás sin palabras a tus invitados en Halloween.
- Flan de calabaza
Con este postre express, Karlos Arguiñano nos ha mostrado como preparar un rico y fácil flan de calabaza para cerrar una cena de miedo en la noche de Halloween.
Recetas sencillas, ricas y divertidas de la mano de Karlos Arguiñano para que disfrutes en familia o con amigos de Halloween.
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