Manuel, hermano de un desaparecido en Urda: "Las palabras del Rey consuelan, pero queremos a nuestra familia cerca"

Nueve meses después de la tragedia de Adamuz, un nuevo accidente ferroviario hace saltar las alarmas. Durante la mañana del 28 de octubre, un convoy de Renfe embestía por detrás a un tren Iryo, provocando el descarrilamiento de varios vagones.

Al menos 69 personas han fallecido y alrededor de 200 resultaron heridas, mientras varias personas continúan desaparecidas. Por el momento, se desconoce la causa exacta del accidente, pero algunas hipótesis apuntan a un fallo en el sistema de seguridad y un posterior error humano.

José Ángel es uno de los pasajeros que aún continúan desaparecidos. Este viajaba con su perro en uno de los trenes y, aunque el animal ha aparecido con vida, aún no se sabe nada de José Ángel.

Un día después del accidente continúan las labores de búsqueda y rescate y los Reyes de España han visitado el lugar del accidente, donde han mostrado sus condolencias y han pedido a las familias que no pierdan la esperanza. "Las palabras del Rey consuelan, pero queremos a nuestra familia cerca", asegura Manuel.

Su familia está desesperada por encontrarle, pero pese a todo, se mantienen unidos. "No podemos perder la esperanza", afirma Manuel, el hermano de José Ángel.