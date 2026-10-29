Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ÚLTIMA HORA

Manuel, hermano de un desaparecido en Urda: "Las palabras del Rey consuelan, pero queremos a nuestra familia cerca"

Los Reyes visitan el lugar del accidente de tren de Urda. Al menos 69 personas han fallecido y varias aún continúan desaparecidas, entre ellas José Ángel, el hermano de Manuel.

Urda

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Nueve meses después de la tragedia de Adamuz, un nuevo accidente ferroviario hace saltar las alarmas. Durante la mañana del 28 de octubre, un convoy de Renfe embestía por detrás a un tren Iryo, provocando el descarrilamiento de varios vagones.

Al menos 69 personas han fallecido y alrededor de 200 resultaron heridas, mientras varias personas continúan desaparecidas. Por el momento, se desconoce la causa exacta del accidente, pero algunas hipótesis apuntan a un fallo en el sistema de seguridad y un posterior error humano.

José Ángel es uno de los pasajeros que aún continúan desaparecidos. Este viajaba con su perro en uno de los trenes y, aunque el animal ha aparecido con vida, aún no se sabe nada de José Ángel.

Un día después del accidente continúan las labores de búsqueda y rescate y los Reyes de España han visitado el lugar del accidente, donde han mostrado sus condolencias y han pedido a las familias que no pierdan la esperanza. "Las palabras del Rey consuelan, pero queremos a nuestra familia cerca", asegura Manuel.

Su familia está desesperada por encontrarle, pero pese a todo, se mantienen unidos. "No podemos perder la esperanza", afirma Manuel, el hermano de José Ángel.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Juan Francisco

Un superviviente del accidente de tren de Urda relata los segundos siguientes al choque: "No se oía nada"

Amigo del maquinista

Habla un amigo del maquinista del AVE fallecido en Urda: "Esto ha sido una desgracia"

Juanma Moreno

Juanma Moreno denuncia la falta de seguridad del sistema ferroviario: "Ahora mismo, yo no viajaría en AVE"

Juanma Moreno
TRAGEDIA URDA

Juanma Moreno, tras la confirmación del fallecimiento de Fátima Báñez: "Nos hemos quedado muy tocados"

Urda
ÚLTIMA HORA

Manuel, hermano de un desaparecido en Urda: "Las palabras del Rey consuelan, pero queremos a nuestra familia cerca"

Karlos Arguiñano
ELIGE TUS FAVORITAS

Disfruta de las mejores recetas de Karlos Arguiñano con calabaza para un Halloween perfecto

Halloween ya está aquí y, para pasar una noche de miedo, nada como preparar alguna de las muchas recetas con calabaza de Karlos Arguiñano. ¡Elige las que más te gusten!

Ana Urda
ACCIDENTE URDA

Ana busca a su madre que iba en el AVE camino a su boda: "Estoy desesperada"

La joven Ana busca a contrarreloj a su madre, pasajera del AVE que se ha chocado en el municipio de Urda. Ante la ausencia de noticias, el entorno de la mujer ha viajado al lugar del accidente en un escenario marcado por la confusión y la solidaridad vecinal.

Las claves del accidente

¿Fallo técnico, error humano o ambos? Dos expertos analizan las claves del accidente ferroviario de Urda

El alucinante panel de 8.125 euros de Javi

El alucinante panel de 8.125 euros de Javi: “Hacía muchísimos programas que no pasaba”

Itziar Miranda sorprende en el plató para presentar el regreso de la serie

¡Crossover de La ruleta y Entre tierras!: Itziar Miranda sorprende en el plató para presentar el regreso de la serie

Publicidad